Video: Der Bau der Toulvaddie Distillery – und der Einbau der Stills

- Werbung -

2016 erfuhren unsere Leser zum ersten Mal von der geplanten Destillerie Toulvaddie in den schottischen Highlands. Heather Nelson hatte sich mit ihr ehrgeizige Ziele gesetzt, die sie in einem exklusiven Interview mit uns darlegte. Und Anfang 2017 listete das leider schon eingestellte Magazin scotchwhisky.com Toulvaddie noch unter jene 8 Brennereien, die 2017 in Betrieb gehen sollten (Toulvaddie war allerdings nicht der einzige Miss in der Liste).

2018 konnten wir dann noch ein Foto zeigen, das die Vorarbeiten zur Errichtung der Brennerei ablichtete, genauer gesagt an einer Zufahrt zum Gelände.

Und nun, fast auf den Tag genau vier Jahre danach, gibt es ein neues Lebenszeichen aus der Brennerei Toulvaddie – und zwar das konkreteste, das man sich vorstellen kann: Die Halle steht, die Stills sind installiert. Die Brennerei Toulvaddie hat dazu ein Video auf Youtube online gestellt, das den Weg bis zu diesem Meilenstein in schönen Bildern eingefangen hat.

Wir werden natürlich den weiteren Gang der Brennerei verfolgen und für Sie über alles Neue berichten. Jetzt aber einmal viel Vergnügen mit dem drei Minuten langen Video.