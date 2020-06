Video: Hiking & Wild Camping The Paps of Jura, Scotland

Nachdem Schottland ja noch immer nicht bereisbar ist, ohne zuvor eine 14 Tage lange Quarantäne auf sich zu nehmen), haben wir uns gedacht, dass wir Ihnen mit unserem Sonntagsvideo etwas Ersatz in Form einer Videoreise bieten, und zwar einer auf die Insel Jura und dort gleich auf die alles überragenden Berggipfel, die Paps of Jura.

Hiking & Wild Camping The Paps of Jura von Walk With Wallace entführt sie auf einen Outdoortrip in die Wildnis der Insel, inklusive überältigende Panoramablicke, steifen Brisen und Übernachtung im Zelt. Knapp 12 Minuten dauert der Trip, und im Gegensatz zu den beiden Wanderern müssen Sie sich nicht anstrengen, um zu sehen, was die Natur auf Jura zu bieten hat (vom guten Whisky einmal ganz abgesehen).

Viel Vergnügen mit dem Video hier oder auf Youtube – und bis bald zu unserer wöchentlichen Rubrik mit Podcasts uns Whiskyvideos, die wir Ihnen wie üblich kurz von halb elf Uhr präsentieren.