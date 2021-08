Video-Interview: Bruce Perry zum Launch des Torabhaig ALLT GLEANN und was danach kommt

Morgen ist es, nach einigen Brexit- und pandemiebedingten Verzögerungen, endlich soweit: Die Destillerie Torabhaig auf der Insel Skye bringt ihren zweiten Whisky, den Torabhaig ALLT GLEANN nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz.

Der Torabhaig ALLT GLEANN ist die zweite von vier Abfüllungen der Torabhaig Legacy Series. Diese sollen auch geschmacklich die Brücke zum Torabhaig 10yo bilden, der allerdings erst im Jahr 2028 erscheinen wird.

Was tut sich also bis dahin? Welches werden die nächsten Legacy-Abfüllungen und was wird sie unterscheiden? Werden sich die einzelnen Batches der vier Abfüllungen verändern?

In unserem exklusiven Video-Gespräch mit Sales Manager Bruce Perry werden diese Fragen ganz konkret beantwortet (so soll es zum Beispiel von ALLT GLEANN insgesamt sechs Batches geben, zwei noch in diesem Jahr, drei im nächsten und einer dann 2023).

Interessante Infos also, die die Vorfreude auf den am Freitag erhältlichen Whisky noch steigern sollten. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Interview, das Sie obenstehend und auf unserem Youtube-Kanal finden.