Video: Ralfy verkostet Hazelburn 10yo (Review #861)

Neben den beiden Linien der Springbank-Brennerei in Campbeltown, Springbank selbst und dem stark getorften Longrow, fristet der ebenfalls aus der Springbank-Destillerie stammende Hazelburn ein wenig ein Mauerblümchendasein in der öffentlichen Wahrnehmung. Dabei ist er schon rein aus der Machart heraus interessant: Er ist, so wie viele irische Whiskeys und manche (nicht alle) Lowland-Malts nämlich dreifach destilliert.

Ralfy nimmt sich in seinem neuesten Verkostungsvideo dem Hazelburn 10yo an, dem Standard der Linie, der immer wieder einmal von anderen Abfüllungen flankiert wird. Und er ist voll des Lobes für ihn: 91 Punkte erhält der Hazelburn 10yo, eine sehr hohe Wertung in Ralfys Schema. Wer nach dem 19 Minuten langen Video (obenstehend oder auf Youtube) Lust bekommen hat, den Whisky (wieder einmal) zu probieren, findet ihn um ca. 40 bis 45 Euro bei vielen Händlern im Geschäft und Online.