Video: Ralfy verkostet Mortlach 11yo, 55,1% vol., Signatory Vintage (Review #884)

- Werbung -

Ein unabhängig abgefüllter Mortlach kommt diesmal ins Glas bei Ralfy, und zwar einer von Signatory Vintage, der 11 Jahre alt ist und mit 55,1% Fassstärke in die Karaffe kam. Mit 88 Punkten erhält er eine recht hohe Bewertung, Ralfy mag an ihm das, was man an Mortlach an sich so schätzt: Die Dichte und Komplexität, die durch die Art der Destillation erreicht wird.

Manche Leute, so Ralfy, haben immer wieder den Eindruck, dass Mortlach leicht phenolig sei, aber dieser Eindruck stamme nicht von Phenolen, sondern ist dem Destilleriecharakter von Mortlach geschuldet. Weiters erklärt er die 2.81-fache Destillation etwas näher. Insgesamt wieder sehr informative 16 Minuten, die Sie obenstehend oder auf Youtube sehen können.