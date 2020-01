Video: Ralfy verkostet Springbank 15yo (Review #808)

Ein Standard und ein Klassiker – diese beiden Attribute kann man ohne viel Aufhebens an den Springbank 15yo anheften, denn beides trifft auf diesen Whisky aus der Campbeltown-Brennerei fraglos zu. Ein Standard ist er nicht nur in dem Sinne, dass er zur Standard-Range von Springbank gehört, sondern in vielen etwas breiter sortierten Whiskyschränken seinen Platz findet, und ein Klassiker auch deshalb, weil geschmacklich das darstellt, was einen klassischen Whisky ausmacht.

Ähnlich sieht das Ralfy in seiner neuesten Verkostung, die er eben diesem Springbank 15yo gewidmet hat. Bei ihm bekommt der Whisky schöne 91 Punkte – und jede Menge Lob, auch für die Destillerie, die er als Vorbild für viele andere Brennerein gesehen haben will. Zusätzlich gibt es wieder viele Informationen rund um das Genießen (so weist Ralfy mit Recht darauf hin, dass ein Whisky im Glas ruhen muss, bevor er seine Tiefe und Substanz preisgibt).

14 Minuten dauert das Video, und es ist wie immer sehr unterhaltsam. Zu sehen obenstehend und auch auf Youtube.