Video: Scotland – Mellon Udrigle

Ein kleiner Ort an der Nordwestküste von Ross-shire gibt unserem heutigen Sonntagsvideo seinen Namen – aufgenommen von Phil Brown, der das Video auf Vimeo zur Verfügung stellte. Auch wenn der Ort und der dazugehörige Strand nicht ganz einfach zu erreichen sind, zahlt sich ein Besuch dort in jedem Fall aus, was auch das Video heute zeigt, das uns diesen traumhaften Strandabschnitt in Flugaufnahmen näherbringt.

Viel Vergnügen mit den zweieinhalb Minuten Aufnahmen einer bezaubernden Gegend, die hoffentlich in Bälde wieder für die Freunde des Wassers des Lebens und alle, die Schottland lieben, zugänglich sein wird. Wir lesen uns später am Vormittag wieder, wenn wir Ihnen zwei Podcasts und sieben Verkostungsvideos deuschsprachiger Podcaster und Vlogger vorstellen dürfen. Bis dahin einen schönen Sonntag!