Video: Visit Scotland by John Alex Production

Jetzt, da wir alle in unserer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind, sind unsere Gedanken das Einzige, das wir auf die Reise schicken können. Heute, an diesem Sonntag, möchten wir alle Whiskyfreunde, die uns lesen, dabei unterstützen, mit einem wunderbaren Video von John Alex Productions: Visit Scotland zeigt uns in guten vier Minuten die Heimat des schottischen Whiskys in atemberaubenden Bildern hier obenstehend oder auch auf Youtube. Kleine Schlaglichter auf Details wie Kirchen, Skulpturen und das Stadtleben wechseln sich mit Bildern aus der Natur und Landschaftsaufnahmen ab, um ein facettenreiches Bild des Landes zu zeichen.

Ja, momentan ist Schottland für fast alle von uns so weit weg wie der Mond, aber auch das wird sich wieder ändern. Bis dahin gestatten wir uns zu träumen und unsere Erinnerungen aufzufrischen. In diesem Sinne wünschen wir von Whiskyexperts Ihnen einen schönen Sonntag – und melden uns in Kürze wieder mit den Videos, den die deutschen und österreichischen Vlogger für Sie in der letzten Woche gedreht haben. Bis dahin!