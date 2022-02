Vienna Distribution bringt Spearhead nach Österreich – den neuen Single Grain Whisky aus der Destillerie Loch Lomond

Der Loch Lomond Spearhead, ein Single Grain Whisky aus der Highland-Destillerie Loch Lomond, in der sowohl Malt Whisky als auch Single Grain Whisky gebrannt wird, kommt über Vienna Distribution auch nach Österreich (über seine Premiere in Schottland berichteten wir hier). Anlässlich der Markteinführung gibt es am 2. März von 13 bis 15 Uhr auch eine Master Class mit Georg Melichar, zu der sich Interessierte über die Kontaktmöglichkeit in der nachfolgenden Presseaussendung anmelden können. Alles Wissenswerte dazu und den Loch Lomond Spearhead hier:

Vienna Distribution launcht Spearhead – der neue Single Grain Whisky von Loch Lomond

Wien, 18. Februar 2022 – Mit dem Spearhead schlägt Loch Lomond einen neuen Weg in Sachen Scotch Whisky ein. Destilliert in Coffey-Stillen aus 100% gemälzter Gerste, gereift in Ex-Bourbon-Fässern und veredelt in feuer- und infrarot-getoasteten Eichenfässern, ergeben eine milde, süße Spirituose – den Spearhead. Ideal für Longdrinks und Whisky Einsteiger, so sieht Loch Lomond seine neue Kreation.

Maria Kitsati, Geschäftsführerin bei Vienna Distribution, freut sich über den bevorstehenden Launch.

„Wir konnten unsere Partnerschaft mit Loch Lomond um eine weitere großartigen Marke ausbauen und freuen uns, Spearhead gemeinsam mit unserem Partner World Whisky am Mittwoch, den 2. März in der Beaver Brewing Company zu präsentieren.“

Was macht den Spearhead von Loch Lomond so besonders?



Im Gegensatz zur Pot-Still-Destillation handelt es sich beim Coffey-Still Prozess um ein kontinuierliches Brennverfahren, da immer wieder neue Maische in den Brennkessel gefüllt wird. Diese besteht bei Loch Lomond aus 100% gemälzter Gerste, die bis zu 92 Stunden fermentiert, ehe sie im hauseigenen Coffey-Still-Verfahren destilliert wird.

„Der kontinuierliche Prozess erlaubt es uns, eine leichte Spirituose herzustellen, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen, was in der Welt des Single Grain Whiskys einzigartig ist“,

so der Master Blender von Loch Lomond Michael Henry.

Süße Noten Dank Infrarot-Toasting

Der Spearhead Single Grain Whisky reift zunächst in ehemaligen Bourbon-Fässern heran und wird anschließend bis zu 6 Monaten in einer Kombination aus traditionell und infrarot-gerösteten Fässern aus amerikanischer Wildeiche veredelt.

Der Vorteil des Infrarot-Toasting ist, dass sich dadurch die Temperatur besser regulieren lässt. So werden gezielt bestimmte Aromen aus dem Holz losgelöst, die vom Whisky aufgenommen werden und ihm süße Noten verleihen. Ohne das Risiko, dass sich saure Noten entwickeln, wie es beim traditionellen Toasten der Fall sein kann.

Das Ergebnis ist ein süßerer, leichterer Scotch Whisky mit Aromen von violetten Blumennoten, dunklen Beeren, Vanille, Karamell und dunkler Schokolade. Ein Whisky, der sich ideal zum Mischen oder Servieren mit Craft Beer eignet. Davon können sich Whiskyliebhaberinnen und Einsteigerinnen bei unserer Masterclass am Mittwoch, den 2. März ab 13 Uhr selbst überzeugen.



Das Event findet in der Beaver Brewing Company, Schönbrunner Str. 98 in 1050 Wien statt. Bei Interesse melden Sie sich bitte bis spätestensSo 27.02.2022 unter: support@viennadistribution.at an. Die TeilnehmerInnenzahl ist beschränkt.