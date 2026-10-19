Wer gewinnt einen von sechs brandneuen Benromach 12 y.o. aus First Fill Sherry Casks – der neue Star im Sortiment der Speyside-Brennerei?

Erst vor kurzem ist der neue Benromach 12 y.o. aus dem First Fill Sherryfass erschienen – und dank unseres Gewinnspielpartners Kirsch Import konnten ihn jetzt unsere Leser gewinnen. Und weil wir die Freude möglichst breit streuen wollten, dürfen sich nach dieser Verlosung gleich sechs unserer Leserinnen und Leser auf diesen schönen Tropfen freuen.

Nach der Verlosung – das ist jetzt, und wir bedanken uns gemeinsam mit unserem Partner für die zahlreichen Einsendungen, die uns zum Gewinnspiel erreicht haben. Schön zu sehen, dass wir wieder Ihr Interesse getroffen haben

Bevor wir aber die Gewinner verraten, hier zunächst noch einmal Infos über die Brennerei Benromach und den neuen Benromach 12 y.o. , der ab sofort die Core-Range der Brennerei bereichert:

Whisky für Whisky-Fans: Benromach

Ein authentischer Single Malt Scotch, den alle Enthusiasten einmal im Glas gehabt haben sollten? Benromach. In Forres, an der Nordwestküste der Speyside, belebt ein kleines Team von passionierten Destillateuren seit 1998 einen verloren gegangenen Stil von Speyside Single Malts wieder: voluminös und mit einem Hauch von Rauch. Dafür setzt Benromach auf Highland Peat, neben Distillers ebenso auf Brewers Yeast, sehr lange Fermentationszeiten sowie ausschließlich First Fill Casks, die in traditionellen Dunnage Warehouses lagern. Und: echte Handarbeit.

Benromach-Blütezeit: Oldschool Single Malt aus Expertenhand

Ursprünglich erbaut wurde Benromach 1898. Ihre Blütezeit erlebt die kleine Brennerei jedoch seit 1998. 100 Jahre nach ihrer Gründung und 15 Jahre nach ihrer Schließung wurde sie von dem renommierten unabhängigen Abfüller Gordon & MacPhail wiedereröffnet. Das Familienunternehmen rückte mit kompromisslosem Fokus auf Qualität in kleinen Batches handgemachten „oldschool“ Single Malt in den Fokus der Produktion – und machte Benromach zu einer der am meisten ausgezeichneten Whiskybrennereien der Welt.

Ihr Gewinn: Je eine von sechs Flaschen des neuen Benromach 12 y.o.

Er ist das Flaggschiff, auf das viele Whisky-Fans lange gewartet haben: Der neue Benromach 12 y.o. führt ab sofort das Kernsortiment der kleinen Speyside-Brennerei für den Fachhandel an – und zwar mit erstmals 46 Volumenprozenten, reiner Sherryfassreifung und einer stilvollen Verpackung.

Ideale, unfiltrierte Trinkstärke war bislang kein Merkmal der Benromach-Standards. Mit dem 12 y.o. gelingt es nun, den natürlichen Charakter, die Textur und die Aromen des Speyside Single Malts noch deutlicher zum Ausdruck zu bringen. Bonus: Der Verzicht auf Kühlfiltration sorgt zudem für genau das vollere Mundgefühl und die größere Tiefe, die Genießer so schätzen.

In First Fill Sherry Casks gereift, vereint der neue Standard Noten von Zimtschnecken, Rosinen und Ingwer mit Beeren, Orange sowie einem Hauch von Rauch und bleibt damit dem Benromach-Charakter treu. Selten lässt sich die Wirkung eines einzigen Fasstyps so direkt im Glas ablesen wie bei diesem Speyside Single Malt! Und eine von sechs Flaschen kann bald Ihnen gehören!

Tasting Notes

Aroma: Das Bukett besticht durch lebhafte Himbeeren und helle Orangenschale, die auf die tiefe Süße von traditionellem Früchtekuchen treffen. Eine feine Pfeffernote und ein Hauch von Rauch setzen subtile Akzente.

Geschmack: Am Gaumen entfalten sich fruchtige Noten und herbe Schokolade, begleitet von einer würzigen Note durch geschroteten Pfeffer. Der zarte Rauch verbindet sich elegant mit der reichhaltigen Textur der Sherry-Reifung.

Nachklang: Das Finale zeigt sich ausdauernd mit Anklängen von Kakao und einer trockenen Würze. Ein Hauch von Rauch verweilt harmonisch und rundet den Geschmack ab.

Und eine von sechs Flaschen des neuen Benromach 12 y.o. Speyside Single Malt Scotch Whisky gewonnen haben:

Beantworten Sie einfach die nachfolgende Gewinnfrage: In welche Fässern reift der neue Benromach 12 y.o. exklusiv?

Emanuel Meyer aus 21465 Reinbek

Sven Heinze aus 08056 Zwickau

Wolfgang Bonath aus 21423 Winsen an der Luhe

Svenja Göttsche aus 25462 Rellingen

Yalcin Ayhan aus 56566 Neuwied

Jürgen Lustig aus 26125 Oldenburg

Unsere herzlichsten Glückwünsche an die Gewinner – wir freuen uns mit Ihnen. Der Gewinn wird Ihnen durch unseren Partner Kirsch Import versendet.

Und auch diesmal geht es gleich heute mit dem nächsten Gewinnspiel weiter – in Kürze verraten wir Ihnen, was Sie über die nächsten zwei Wochen bei uns alles gewinnen können. Schauen Sie gleich wieder vorbei, wir freuen uns sehr auf Sie!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team