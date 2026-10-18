Übersicht: Whiskyvideos und Podcasts der Woche (516)

Willkommen zur 516. Folge der Whiskyvideos und Podcasts der Woche. In ihr finden Sie wie immer eine Übersicht und Zusammenfassung der Beiträge, die uns von Vloggern und Podcastern für Sie zugeschickt wurden. Die Liste der teilnehmenden Vlogs ist nicht fix: Wenn Sie meinen, dass Ihr Video oder Podcast ebenfalls dazu gehören sollte, dann können Sie unten herausfinden, wie das möglich wäre.

In der neuen Ausgabe 516 finden Sie die folgenden Podcasts und Verkostungsvideos:

Podcasts:

From Drop To Drams – Lagavulin

Drink to Survive – Weser Whisky Festival und der Kassensturz zur ersten Abfüllung

Videos:

World Wide Whisky – Glenglassaugh 15 Jahre

Whisky & Film – A Fine Art of Whisky – Speyside Christmas Malt – 32 Jahre

Friendly Mr. Z – Cask Islay 10 Jahre Sherry Cask Edition

Whisky Evening – Tamdhu Cigar Malt

Whisky Nerd – Farthofer Single Malt 2020 Rotweinfass, Single Malt 2021 Rotweinfass rauchig

Wie wir die Beiträge aussuchen: Die Videos und Podcasts werden uns zugeschickt. Wir treffen dabei keine Auswahl außer jener, dass die von uns gezeigten Blogger/Vlogs schon länger aktiv sein sollten, eine gewisse Anzahl Follower/Hörer/Leser haben. Die Redaktion behält sich vor, eingereichte Videos ohne Angabe von Gründen nicht zu veröffentlichen, hält aber gleichzeitig fest, dass ein Nichterscheinen nicht automatisch ein (sowieso immer subjektives) Statement über mangelnde Qualität ist, sondern viele verschiedene Gründe haben kann.