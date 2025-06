whic.de veröffentlicht neuen Whisky aus der Ars Goetia Serie – ein Linkwood 14yo aus einem Rotwein Hogshead

Dass Freitag, der 13. auch einmal angenehme Überraschungen bieten kann, beweist der Onlinehändler und unabhängige Abfüller whic.de mit seiner neueste Ausgabe der Ars Goetia Serie, den „Beleth“ – einem 14 Jahre alten Linkwood, der die gesamte Reifezeit in einem Rotwein-Hogshead verbracht hat und von dort eine Vielzahl interessanter Aromen um den gehaltvollen Spirit aus der Speyside-Brennerei versammelte.

Was genau Sie erwartet und wo Sie die Abfüllung beziehen können, verrät Ihnen whic hier:

FREITAG, DER 13. – GLÜCKSTAG FÜR WHISKYLIEBHABER

Die düstere Serie Ars Goetia bekommt eine verboten gute Fortsetzung

Statt Unheil schwören die Whiskyexperten von whic heute den genussvollen nächsten Single Malt ihrer dämonischen Serie Ars Goetia herauf. Unter dem Namen Beleth offenbart sich ein 14 Jahre gereifter Linkwood Single Malt Whisky aus einem erstbefüllten Rotwein Hogshead – die natürliche dunkle Farbe spricht Bände.

Intensiv und fruchtig verführt der Linkwood bereits beim Entkorken der Flasche. Saftiger Pfirsich, Johannisbeeren und Himbeeren, verwoben mit Karamellfudge und Vanille, bestimmen das Aroma. Kräuterwürze und trockene Eiche liegen dahinter. Am Gaumen lassen Milchschokolade, Sauerkirschen und Traubensaft fruchtige Milde walten, während sich langsam zunehmend Tannine, Eiche und weißer Pfeffer ihren Weg bahnen und für angenehme Balance sorgen.

Bei 46% Vol. können die ungefilterten, tiefen Aromen wunderbar erforscht werden – doch Vorsicht: Dieser Tropfen ist verdammt limitiert. Nur 420 Flaschen dieses kostbaren Elixiers gab das besondere Fass her.

Den Ars Goetia Beleth gibt es ab sofort, nur bei whic.de: whic.de/ars-goetia

„Für Abergläubige haben wir hier genau das Richtige, um sich einen köstlichen Glücksmoment zu schaffen. Mit seinen edlen Tanninen und vielfältigen Fruchtnoten eignet sich Ars Goetia Beleth perfekt dafür.“ Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Über Ars Goetia

Mit der schwarzmagischen Whisky Serie Ars Goetia beschwören wir mit jeder dämonischen Abfüllung höllisch gute Aromen ins Nosingglas. Passend dazu ziert jede Flasche ein mystisch anmutendes Etikett ganz in Schwarz. Entdecken Sie die geheimnisumwobenen Geschmacksnoten, die in jeder Flasche verkorkt darauf warten, entfesselt zu werden. Auch an den dunkelsten Tagen des Jahres kommt der Genuss mit Ars Goetia nicht zu kurz.