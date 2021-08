Whiskyfun: Angus verkostet zwei von und aus Jura

Gestern gab es ein Duo von Serge, das aus neun Teilnehmern bestand – heute gibt es eines vonAngus MacRaild, das tatsächlich zwei Mitglieder hat: zwei Abfüllungen von der Insel Jura und aus der gleichnamigen Brennerei.

Jura führt, wahrscheinlich wegen einer für viele geschmacklich nicht herausragenden Vergangenheit, noch heute ein Dasein abseits der gehypten Destillerien (obwohl Jura vor einiger, reichlicher Zeit der meistgetrunkene Whisky in UK war. Allerdings konnte man in den letzten Jahren mehr und mehr bemerken, dass die Destillerie etwas aus ihrem eigenen Schatten heraustritt und solide bis hervorragende „Kost“ bietet – was man aus vielen Tasting Notes herauslesen konnte. Und auch Angus bewertet die beiden Whiskys aus der heutigen Verkostung recht hoch:

Abfüllung Punkte

Jura 19 yo 2001/2020 (55%, OB ‚Distillery Cask‘, cask #1708, sherry butt, 470 bottles) 87 Jura 2002/2019 (56.5%, OB ‚Bottle your own‘, cask #2441, sherry) 89

Die Insel Jura

Unser Titelbild ziert heute das „von“, nicht das „aus“ 🙂 – und jetzt wünschen wir noch ein schönes Wochenende…