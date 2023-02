Zum Vatertag: Jack Daniels stellt die Mitglieder der Single Barrel Collection vor

Vatertag ist wieder einmal in Reichweite (wann dieser gefeiert wird, ist von Land zu Land unterschiedlich) – und Brown-Forman nimmt ihn zum Anlass, die Jack Daniels Single Barrel Collection vorzustellen – wohl nicht ohne Hintergedanken in Richtung Vatertagsgeschenk.

Man muss nicht Vater sein, um die vier Whiskys dieser Kollektion zu mögen, das nur so nebenbei. Und auch nicht, um mehr darüber zu erfahren – in der nachfolgenden Pressemitteilung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Jack Daniels Single Barrel Collection zelebriert den Vatertag im Zeichen der Stärke

Der Vatertag wird in nahezu allen Ländern an unterschiedlichen Tagen gefeiert, jedoch hat er überall dieselbe Bedeutung: Es geht darum, die Väter zu ehren und ihnen Dankbarkeit und Wertschätzung entgegenzubringen.



Heutzutage ist es oft schwierig, die Rolle des Vaters zu definieren. Eine Vielzahl von vordefinierten Bezeichnungen, Vorstellungen und Erwartungen erschweren es, zu greifen, was einen Vater ausmacht. Aber darin liegt auch die Stärke, denn er ist fürsorglich, liebevoll, verantwortungsbewusst, engagiert, interaktiv und obendrein ein Vorbild.

Die Kunst, ein Vater zu sein, wird jedoch nicht durch solche Bezeichnungen definiert, sondern vielmehr durch das Teilen seiner Erfahrungen und Ideen – ein Vater zeigt uns eine Welt voller Möglichkeiten und animiert uns, diese über die Zeit unseres Lebens auszuschöpfen.



Das wusste auch schon Jack Daniel: Gute Dinge benötigen Zeit. Und um etwas zu schaffen, das Bestand hat, braucht es neben Zeit auch Charakter – eine wichtige Parallele zum Vatersein, denn hieraus formt sich eine individuelle Stärke für jede Lebenslage.

Der Jack Daniel’s Single Barrel Strength gilt als echte Rarität für Liebhaber ursprünglicher Whiskey-Kultur. Ein Whiskey, wie die Natur ihn gewollt hätte – nicht gefiltert, sondern direkt aus dem Fass in voller Stärke in Flaschen abgefüllt.

Die limitierte Sonderausgabe der Collection ist der Single Barrel 100 Proof. Ein Single Barrel, der aus einer einzigen Destillerie stammend, in einer Saison destilliert und bei 100 Proof abgefüllt wurde. Der Single Barrel 100 Proof ist exklusiv im Travel Retail erhältlich.

Die Fässer für Jack Daniel‘s Single Barrel Select stammen nur aus den oberen Etagen, dem sogenannten „Angel‘s Roost“.

Komplexe Aromen von reifen Früchten vereinen sich im Single Barrel Rye mit Noten von leicht getoasteter Eiche.

Die Jack Daniels Single Barrel Collection ist das Spiegelbild einzigartiger Persönlichkeiten. Vier besondere Whiskeys, die Jack Daniels handwerkliches Können bei der Auswahl von Getreiderezepten und der Beurteilung von Fassreifen und Komplexität zeigen. Für die Jack Daniel’s Single Barrel Collection werden nur die besten Fässer ausgewählt, um einen one-of-a-kind Genuss zu garantieren – das macht jeden der vier Single Barrel Whiskeys zu einem perfekten Geschenk. Cheers auf das, was es bedeutet, ein Vater zu sein.