360°-Video: Ein Rundgang bei Wolfburn

Wenn die Whiskyfreunde nicht zur Destillerie kommen kann, dann kann eben die Destillerie zu den Whiskyfreunden kommen. So oder ähnlich muss die Brennerei Wolfburn gedacht haben, nachdem Covid-19 ja die Reisemöglichkeiten in einer noch nie dagewesenen Art und Weise eingeschränkt hat.

Die Lösung des Dilemmas: Man hat seitens der Brennerei in Thurso im äußersten Norden der Highlands ein 360°-Video produziert, dass Sie in die Destillerie mitnimmt, wo Sie sich ganz nach Belieben umsehen können. Dabei sehen Sie nicht nur das Hauptgebäude aus verschiedenen Blickwinkeln in der Rundumsicht, man gewährt Ihnen auch Einblick in das Fasslager der Brennerei.

Das vier Minuten lange Video können Sie nicht nur auf Youtube sehen, sondern dank der freundlichen Erlaubnis der Destillerie auch bei uns obenstehend auf der Seite. Wir wünschen Ihnen jedenfalls viel Vergnügen bei dem virtuellen Ausflug!