Ahornsirup, Orange & roter Apfel: Kirsch Import bringt Starward Single Barrel für den deutschen Markt

Die australischen Starward-Whiskys zeichnen sich insgesamt durch hohe Geschmacksintensität aus – „Schuld“ daran ist das Reifen in australischen Weinfässern und das spezielle Klima Melbournes, das die Ausbildung der Aromen intensiviert.

Auch der neueste „Fang“ des deutschen Importeurs Kirsch Import ist ein gutes Beispiel dafür, zumal zum Weinfass auch noch eines kommt, in dem zuvor für neun Monate Ahornsirup lagerte. Der Starward Single Barrel 2017/2022 Australian Single Malt Whisky wurde exklusiv für den deutschen Markt abgefüllt und sollte in Bälde beim Fachhändler Ihres Vertrauens zu finden sein.

Ein wenig Vorfreude können wir hier jetzt schon schüren – mit den offiziellen Infos dazu:

Ahornsirup, Orange & roter Apfel: Starward Single Barrel für den deutschen Markt

Wenn man in einer Genussmetropole wie Melbourne aufgewachsen ist, in Nachbarschaft einiger der führenden australischen Weingüter lebt und so neben Gerste, Wasser und Hefe auch Premium-Fässer in greifbarer Nähe hat – dann macht man das Beste daraus und brennt Whisky. So wie David Vitale, Gründer der Starward Distillery. Die progressive Brennerei steht für zugängliche, vielseitige und herrlich fruchtige Single Malt Australian Whiskys, die zu keinem Whiskyklischee, dafür aber bestens zum Essen passen.



Zu welcher Vielfalt Starward fähig ist, demonstrieren die Australier nicht nur mit ihrer Core Range und der experimentellen Projects-Serie, sondern auch mit Single Barrels. Das Starward Single Barrel 2017/2022 wurde exklusiv für die Kunden von Kirsch Import abgefüllt.



Nach 18 Monaten in einem frischen Rotweinfass gönnte man dem Single Malt ein Finish im angesagten Maple Syrup Cask. Ursprünglich von Heaven Hill, wurde das Bourbonfass für neun Monate mit Ahornsirup belegt. Starwards fruchtiger Whisky lagert mehr als drei Jahre in der süßen Eiche. So ergibt sich ein üppiges Geschmacksprofil, in dem Ahornsirup, Orange und roter Apfel dominieren.

Starward Single Barrel 2017/2022

Australian Single Malt Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

5 Jahre

Dest. 06/2017

Abgef. 09/2022

Fasstyp: Red Wine Barrel, American Oak Maple Syrup Cask (Finish)

Fassnr. 9166

229 Flaschen

48,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert