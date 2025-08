Vor fast exakt einem Monat durften wir Ihnen von der Vorstellung des neuen Wolfburn 12yo in UK berichten – mit dem Hinweis, dass wir uns wieder bei Ihnen melden werden, wenn der deutsche Importeur Alba Import die Verfügbarkeit des bislang ältesten Whisky aus der lange Zeit nördlichsten Festland-Destillerie Schottlands in Deutschland bestätigt.

Nun ist es soweit: Ab sofort ist der Wolfburn 12 Jahre auch im deutschen Fachhandel erhältlich, und der Importeur informiert nachfolgend über die Geschichte der Abfüllung, deren Bedeutung und über die Tasting Notes.

Weiteres interessantes Detail ist die Preispolitik für ihn: Er wird nicht teurer sein als der Wolfburn 10yo, sich also irgendwo zwischen 50 und 60 Euro einpendeln…

Alba Import präsentiert: Wolfburn 12 Jahre

Am 25.01.2013 begann die Produktion bei der rein privat finanzierten Wolfburn Distillery in Thurso, die den Spuren der ehemals größten Brennerei der Northern Highlands folgt (die erste Wolfburn Distillery existierte von ca. 1821 – 1860, quasi am gleichen Ort, 300 Meter entfernt vom jetzigen Platz).

Namensgeber beider Brennereien ist der Wolfburn, ein kleiner Bach, aus dem auch schon die alte Destille ihr Wasser für die Produktion entnahm.

Die beiden Besitzer Andrew Thompson und Harry Tayler haben aufgrund der entlegenen Lage im hohen Norden Schottlands keinen großen Wert auf ein ansehnliches Gebäude oder ein State of the Art Visitorcentre gelegt, sondern das zur Verfügung stehende Kapital investiert in die beste Technik, das High End Verfahren (sprich die Art der Produktion), das hochwertige Wood Management sowie die ausschließliche Lagerung vor Ort in traditionellen Dunnage Warehouses – und in Personal!

125.000 Liter Output, hergestellt mit langer Fermentation, äußerst schonend gebrannt und kleinem Middlecut – so konsequent wie man angefangen hat, so arbeitet man auch nach 12 Jahren.

Das Ergebnis ist ein Northern Highland Style Single Malt auf höchstem Niveau, der auch die renommiertesten Experten überzeugt: frisch, fruchtig, maritim, elegant und in jeder Version als Wolfburn Single Malt zu erkennen.

Im 12. Jahr der Produktion erweitert Wolfburn nun ihre Core-Range konsequent um eine 12-jährige Qualität, kreiert aus Bourbon-Fässern (Quarter Casks + Barrels) und Oloroso Sherry Butts.

So präsentiert sich der Northern Highland Single Malt in einem exquisiten Mix aus dem Wolfburn Distillery-Charakter und bestem Fasseinfluss, vielschichtig in den Aromen, ausgereift, elegant und mit einer leichten Rauchnote.

Die Tasting Notes

DUFT: Im Duft zeigt sich eine schöne Mischung aus süßen und blumigen Aromen, überlagert von einem subtilen Hauch von Torfrauch.

GESCHMACK: Von wunderbarer und üppiger Tiefe. Noten von Honig und kandiertem Zucker mischen sich mit sanften Gewürzen und eine schöne Sherry-Süße ist allgegenwärtig.

NACHKLANG: Lang und intensiv. Anklänge von Trockenfrüchten und Karamell bleiben am Gaumen zurück.

Selbstverständlich ist auch das neue Wolfburn Flaggschiff in natürlicher Farbgebung und unter Verzicht auf Kühlfiltration in die Flasche gekommen, mit 46% Vol. Alkoholstärke.

Die Preispolitik von Wolfburn ist dabei erfrischend – denn die neue 12-jährige Qualität ist nicht teurer als bisher der 10-jährige Wolfburn.

Wolfburn 12 Jahre ist ab sofort im Fachhandel erhältlich.

