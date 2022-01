Die Mitarbeiter von Pernod Ricard stehen im Mittelpunkt einer neuen Kampagne, mit der sich der Spirituosen-Anbieter (Whiskyfreunden vor allem durch die Marken Glenlivet, Jameson oder Chivas Regal bekannt) auch als Arbeitgeber präsentieren will. Ab Februar kommt zur neuen Karriere-Webseite daher auch folgerichtig eine digitale Employer-Branding-Kampagne dazu, die das Unternehmen in der nachfolgenden Pressemitteilung unseren Lesern vorstellt:

„Auf uns!“ Pernod Ricard Deutschland startet digitale Employer Branding Kampagne

Unter dem Motto „Auf uns!“ präsentiert der Premium-Spirituosen-Anbieter in seiner digitalen Kampagne Mitarbeiter:innen aus den verschiedenen Unternehmensbereichen. Pernod Ricard Deutschland positioniert sich damit als moderner und innovativer Arbeitergeber, für den Teamgeist und Convivialité wichtige Bestandteile der Unternehmenskultur sind.

„Als Deutschlands führendes Spirituosen-Unternehmen ist es unser Anspruch, weiter zu wachsen und als innovativer Ideengeber voranzugehen. Dieses Ziel erreichen wir nur mit engagierten und diversen Mitarbeiter:innen, die ihre Motivation aus unseren Werten ziehen und sich dann im Team voll einbringen. Besonders die letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass unsere Arbeitswelt einem ständigen Wandel unterliegt und Unternehmen sich immer wieder auf Veränderungen einstellen müssen. Und auch die Erwartungen und Bedürfnisse von jungen Nachwuchskräften und Mitarbeitenden sind nicht mehr die Gleichen“,

sagt Christin Kohnke, HR Director Western Europe Entity.

Mit neuen Visuals und Videos mit Insider-Infos will Pernod Ricard Deutschland neue Talente und Kolleg:innen für sich begeistern

Die digitale Kampagne stellt die Mitarbeiter:innen und Unternehmenskultur in den Mittelpunkt

Pernod Ricard Deutschland geht mit diesem frischen Auftritt in die Offensive und launcht neben der neu gestalteten Karriere-Website eine digitale Employer-Branding-Kampagne. Sie ist ab Februar online sowie auf den eigenen Social-Media-Kanälen präsent und macht die Unternehmenskultur und den einzigartigen Spirit für potenzielle Bewerber:innen erlebbar. Über den PRD Instagram Account gibt der Marktführer mit Videos, in denen auf eine positive und klare Bildsprache gesetzt wird, authentische Einblicke in den Arbeitsalltag der Mitarbeiter:innen. Der Leitsatz „Auf uns!“ stellt Themen wie Teamgeist, Innovation sowie Conviviality und Entrepreneurship in den Vordergrund, und wirbt damit um neue Talente.

Auf uns – das „Wir“ macht den Unterschied!

Havana Club, Absolut Vodka, Ramazzotti und Lillet sind nur einige der erfolgreichen Premium-Spirituosen aus dem Hause Pernod Ricard. Pernod Ricard Deutschland trägt mit insgesamt 225 Mitarbeiter:innen am Standort Köln maßgeblich zu diesem Erfolg bei. Doch was genau macht die Marken so erfolgreich? Wie schafft es ein Unternehmen, seine Produkte erfolgreich und langfristig auf dem Markt und bei den Konsument:innen zu platzieren? Es sind vor allen Dingen die Menschen dahinter! So zeigen die insgesamt fünf verschiedenen Kampagnen-Visuals keine gecasteten Models, sondern Pernod Ricard Mitarbeiter:innen aus verschiedenen Bereichen, die als Botschafter:innen für ihr Unternehmen für Aufmerksamkeit sorgen.

Erfolge feiern

In einem international aufgestellten Unternehmen ist Themenvielfalt selbstverständlich. Nach innen bereits gelernt und gelebt, wird diese Vielfalt nun auch nach außen hin transparenter und deutlich sichtbarer kommuniziert. Nachhaltigkeit und Umweltschutz, Gesundheit, soziales Engagement, Gleichberechtigung oder Internationalität – die Themen im Unternehmen sind dynamisch und abwechslungsreich. Und so gibt die Kampagne Einblicke in verschiedene Bereiche und zeigt mit den neuen Visuals die wahren Helden und Wachstumstreiber – nämlich die Mitarbeiter:innen. Sie kommunizieren offen und authentisch, was potenzielle Arbeitnehmer:innen erwartet, wie persönliche und fachliche Entwicklung gefördert und Erfolge gefeiert werden. Ein positives Arbeitsumfeld und ein ausgeprägter Teamgeist sowie gegenseitige Wertschätzung und Vertrauen bilden hier den Kern der Unternehmenskultur. Mit dieser Offensive möchte Pernod Ricard nun weitere Talente begeistern und für sich gewinnen.

Die Kampagne wurde gemeinsam mit der Agentur Gessulat & Gessulat entwickelt.

Über Pernod Ricard Deutschland:

Pernod Ricard mit Hauptsitz in Paris ist weltweit der zweitgrößte Spirituosen- und Weinkonzern mit einem Umsatz von 8,824 Millionen im FY 2021. Das Unternehmen verfügt über eines der prestigeträchtigsten und umfangreichsten Portfolios der Branche mit über 240 Premiummarken, die in mehr als 160 Märkten vertrieben werden. In Deutschland wird die Gruppe durch Pernod Ricard Deutschland GmbH mit Sitz in Köln repräsentiert und vermarktet ein Portfolio von bekannten Premium Marken wie z.B. Ramazzotti, Havana Club, Absolut, Lillet, Malibu, MALFY, Perrier-Jouët, Chivas Regal, Jameson, The Glenlivet, und Monkey 47. Der Erfolg in Deutschland basiert natürlich nicht nur auf den starken Marken, sondern genauso auf dem täglichen Einsatz aller 225 Mitarbeiter:innen. Die Unternehmenskultur wird von den drei Kernwerten Unternehmergeist, gegenseitiges Vertrauen und ein Gefühl für Ethik, sowie der Vision „Créateurs de Convivialité“ geprägt. Nachhaltigkeit und Verantwortung sind eine der Geschäftsprioritäten von Pernod Ricard und werden über die gesamte Geschäfts- und Wertschöpfungskette in alle Aktivitäten eingebunden. Die gelaunchte Roadmap „Good Times from a Good Place“ fördert die Gruppe den Schutz von Anbaugebieten, eine zirkuläre Herstellung, das Wertschätzen von Menschen und eine verantwortungsbewusste Vermarktung. Die jedes Jahr stattfindende Employee Survey ergab, dass sich 81 % der Mitarbeiter:innen in hohem Maße mit dieser Vision identifizieren. Zudem stimmen 86 % zu, dass ihre Arbeit zum Erfolg von Pernod Ricard beiträgt und 80 % sind der Meinung, dass jede:r Créateur de Convivialité die gleichen Chancen im Unternehmen hat (iSay 2.0 Survey, 2021).