TTB-Neuheiten: Springbank Local Barley 10yo, Longrow Red Pinot Noir 15yo, 2x Kilkerran 8yo Cask Strength

Neues aus Campbeltown ist am Wochenende in der us-amerikanischen TTB-Datenbank aufgetaucht – vier neue Abfüllungen aus der Springbank-Gruppe sind es, die hier für einen möglichen Verkauf in den USA eingereicht wurden und mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch bei uns auftauchen werden.

Fangen wir mit einem neuen Springbank Local Barley an – der Springbank Local Barley 10yo wird mit 51,6% vol. abgefüllt werden und in einer Auflage von 15.000 Flaschen erscheinen. Diesmal stammt die Gerste (Sorte: Belgravia) von der Glencraigs Farm. Der Whisky wurde im Mai 2011 destilliert und im Dezember 2021 abgefüllt. Hier die Etiketten:

Auch ein neuer Longrow Red ist in Vorbereitung: Der Longrow Red 15yo Pinot Noir Cask Matured ist wieder ein rauchiger Whisky aus einem Rotweinfass, diesmal mit 51,4% vol. abgefüllt. 11 Jahre lang reifte er in Bourbon Barrels, dann wurde er vier Jahre in Rotweinfässer aus Neuseeland gelegt. Von ihm gibt es etwas weniger Flaschen – 9.400 wurden abgefüllt. Auch hier haben wir die Etiketten für Sie:

Abschließend sind noch zwei Kilkerran in Fassstärke aus der Destillerie Glengyle in die Datenbank aufgenommen worden: Der Kilkerran 8yo Sherry Cask Matured wird mit 58,1% vol. in Fassstärke abgefüllt, nur unbedeutend schwächer ist der Kilkerran 8yo Port Cask Matured, der – ebenfalls als fassstarke Abfüllung – mit 57,9% in die Flasche kommt. Die Anzahl der Flaschen wird auf den Etiketten nicht erwähnt: