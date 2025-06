Ausbau und Erweiterung von The Dalmore und Invergordon geplant

Das philippinische Spirituosen-Konzern Emperador Inc. plant als Eigentümer von Whyte & Mackay eine große Erweiterung der schottischen Malt-Brennerei Dalmore und der Grain-Destillerie Invergordon. Geplant ist eine Investition von 5 Milliarden Philippinischer Pesos, was etwas mehr als 60 Millionen Euro sein müssten.

Der Großteil der Investitionen wird in die Fertigstellung der Erweiterung der Dalmore Destillerie in Alness bis zur zweiten Jahreshälfte 2025 fließen. Bereits im Mai 2022 reichte Whyte & Mackay einen Bauantrag über eine Erweiterung der Destillerie ein, die die Errichtung einer neuen Whisky-Produktionsstätte sowie ein neues visitor experience vorsah (wir berichteten). Ein Jahr später wurde Details dieses Umbaus bekannt (wir berichteten). Wie Winston Co, Präsident und CEO von Emperador, gegenüber bilyonaryo.com sagt, stehe die Erweiterung der Dalmore-Destillerie kurz vor dem Abschluss. Dadurch soll die Produktionskapazität der Marke verdoppelt und gleichzeitig ein neues Besuchererlebnis geschaffen werden.

Für die Grain Destillerie Invergordon ist eine Verdoppelung der Lagerkapazität von 45,4 Hektar auf 92 Hektar geplant. Durch die zusätzliche Fläche kann die Anlage 1,5 Millionen weitere Fässer reifenden Whiskys lagern.