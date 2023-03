Beam Suntory plant neue Lagerhäuser für 500.000 Fässer in East Ayrshire

Whisky muss gereift und daher gelagert werden – und je mehr Whisky produziert wird, desto mehr Lagerhäuser brauchen die Unternehmen. Beam Suntory zum Beispiel, denen unter anderem in Schottland Bowmore, Auchentoshan und Laphroaig gehören, hat Bedarf für Lagerplatz für 500.000 weitere Fässer.

Dieser Bedarf soll nun durch einen neuen Lagerkomplex in East Ayrshire, genauer gesagt in Kingswell, gedeckt werden – ein Bauplan dafür wurde bei der East Ayrshire Council eingereicht. Der Komplex an der M77 soll 70.000 Quadratmeter groß sein und eine Baugenehmigung soll noch im Sommer beantragt werden. 15 Lagerhäuser soll der Komplex umfasse, und einige Verwaltungsgebäude.

In Kilmarnock wird ein öffentliches Hearing zu den Plänen abgehalten, und zwar am 222. April zwischen 10 und 17 Uhr, danach gibt es ein virtuelles Meeting des Projektteams. Ab 25. April werden die Baupläne auf einer Webseite öffentlich zugänglich sein, und die Anwohner können Kommentare, Kritik und Anregungen einbringen sowie Fragen stellen.

Craig Martin, der General Manager der Manufacturing Operations von Beam Suntory in Irland und dem Vereinigten Königreich gab dazu folgendes Statement ab:

“Engaging with the community at this early stage of planning will enable us to not only share our plans, but also get valuable feedback from the public.

„This project represents a significant investment for Beam Suntory that will benefit Kilmarnock and position East Ayrshire as a key location for our Scotch whisky business for many years to come, aligning with the East Ayrshire Council’s Strategic Plan to develop the local economy and create jobs.“