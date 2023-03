St. Kilian ist World-Class Distillery und Distillery of the Year beim World-Spirits Award (WSA)

Große Auszeichnung für die Destillerie St. Kilian in Rüdenau: Sie wurde beim World-Spirits Award (WSA) im Südtiroler Tramin zur World-Class Distillery und Distillery of the Year gekürt – und konnte insgesamt 14 Medaillen für sich erringen.

Wir freuen uns mit Master Distiller Mario Rudolf und seinem gesamten Team über diese Bestätigung der Arbeit, die dort seit Jahren geleistet wird. Hier ist die offizielle Presseaussendung dazu:

DEUTSCHLANDS GRÖSSTE WHISKY-BRENNEREI WURDE ALS WORLD-CLASS DISTILLERY UND DISTILLERY OF THE YEAR IN GOLD AUSGEZEICHNE

Rüdenau, im März 2023

Bei dem World-Spirits Award (WSA) wird die Elite der Spirituosen-Szene mit Titeln, Awards und Medaillen prämiert. Bei der Award-Celebration, die am 24. und 25. März 2023 im Südtiroler Tramin an der Weinstraße stattfand, erhielt St. Kilian Distillers aus dem unterfränkischen Rüdenau bei Miltenberg am Main als erste Whisky-Brennerei in der 20-jährigen Geschichte des WSA die Auszeichnungen „World-Class Distillery“ und „Distillery of the Year“ in Gold sowie den Award. Unter insgesamt 304 verschiedenen Spirituosen von 77 Destillerien aus 15 Nationen zeichnete eine internationale Jury das umfangreiche Produkt-Portfolio von St. Kilian Distillers mit hervorragenden vierzehn Medaillen aus. „Dieser Wettbewerb ist für uns sehr hochwertig, fair, transparent und äußert professionell. Wir sind auf diese großartigen Ergebnisse sehr stolz und es macht uns glücklich, dass wir unter den vielen Spirituosen-Betrieben, die hier teilgenommen haben, so viele Auszeichnungen gewinnen konnten“, freut sich Geschäftsführer Philipp Trützler, der zusammen mit Master Distiller Mario Rudolf die Trophäen persönlich entgegennahm.

GEWINNE IN DER KATEGORIE WHISKY WORLDWIDE

Neben der Vergabe von Medaillen für die Produkte – bewertet nach dem von Veranstalter Wolfram Ortner entwickelten und auf Spirituosen zugeschnittenen WOB-100-Punkte-Bewertungssystem – werden auch die jeweiligen Produktionsbetriebe klassifiziert. Im Vergleich zu anderen internationalen Spirituosenwettbewerben nimmt der WSA damit eine Sonderstellung ein. Dabei reicht die Differenzierung beginnend mit „First-Class“ über „World-Class“ bis hin zu „Distillery of the Year“. In der Kategorie „Whisky Worldwide“ erhielt St. Kilian Distillers die höchsten Auszeichnungen „Distillery of the Year 2023“ und „World-Class Distillery 2023“. Zudem wurden die Core Range Abfüllung St. Kilian Peated – Rich & Smoky – Single Malt Whisky zusammen mit dem rauchigen Terence Hill – The Hero – Whisky sowohl mit dem „World-Spirits Award“ als Gruppensieger als auch mit dem Titel „Spirits of the Year“ als Sortensieger in der Kategorie „Whisky Worldwide“ prämiert.

„Für uns als junge Destillerie ist das ein großartiger Erfolg, hier im deutschsprachigen Raum diesen Award in dem Ausmaß gewinnen zu können. Vor allem ist es enorm wichtig, dass unsere neu gebildete Core Range sowie die Bud Spencer und Terence Hill Whiskys so großen Gefallen finden, die alle dauerhaft im Sortiment verfügbar sind. Das macht uns extrem stolz und ist ein großartiger Erfolg des gesamten Teams“

zeigt sich Mario Rudolf überglücklich.

Die Auszeichnungen im Einzelnen:

Distillery of the Year: St. Kilian Distillers GmbH

World-Spirits Award & Spirits of the Year: St. Kilian PEATED – Rich & Smoky – Single Malt Whisky

World-Spirits Award & Spirits of the Year: Terence Hill – The Hero – Whisky (rauchig)

DOUBLE-GOLD: Single Cask Ex PX Sherry #1527 peated – Single Malt Whisky (96,7 Pkt.)

DOUBLE-GOLD: St. Kilian PEATED – Rich & Smoky – Single Malt Whisky (95,7 Pkt.)

DOUBLE-GOLD: Terence Hill – The Hero – Whisky (rauchig) (95,7 Pkt.)

GOLD: Bud Spencer – The Legend – Whisky (mild) (93,3 Pkt.)

GOLD: Terence Hill – The Hero – Whisky (mild) (93 Pkt.)

GOLD: Bud Spencer – The Legend – Single Malt Whisky (rauchig) (91,3 Pkt.)

GOLD: Judas Priest – 50 Heavy Metal Years – Single Malt Whisky (91 Pkt.)

GOLD: St. Kilian CLASSIC – Mild & Fruity – Single Malt Whisky (90,3 Pkt.)

SilVer: Signature Edition ELEVEN – Single Malt Whisky (89 Pkt.)

SilVer: Ambassador’s Choice V – Mario Rudolf und Olli Fink – Single Malt Whisky (85 Pkt.)

BRONZE: Ambassador’s Choice VI – Mario Rudolf und Udo Sonntag – Single Malt Whisky (78 Pkt.)

PRÄMIERTE ABFÜLLUNGEN VERFÜGBAR

Die beiden Abfüllungen St. Kilian Classic – Mild & Fruity – Single Malt Whisky sowie St. Kilian Peated – Rich & Smoky – Single Malt Whisky bilden die neue Core Range bei St. Kilian Distillers. Diese in der 0,7 Liter Pot-Still-Flasche abgefüllten Single Malt Whiskys sind neben den Bud Spencer und Terence Hill Whiskys dauerhaft verfügbar. Zudem können bis auf den DOUBLE-GOLD Gewinner Single Cask Ex PX Sherry #1527 peated – Single Malt Whisky alle beim WSA 2023 prämierten Whiskys von St. Kilian Distillers im Online-Shop, vor Ort in der Destillerie in Rüdenau sowie im Fachhandel käuflich erworben werden.