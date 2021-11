Ben Cookman wird neuer Finanzdirektor bei Gordon & MacPhail

In der letzten Woche stellte der unabhängige Abfüller und Brennerei-Besitzer Gordon & MacPhail seine Umsatzzahlen für den Zeitraum vom Februar 2020 bis Februar 2021 vor (wir berichteten). Trotz Corona und Brexit steigerte das Familien-geführte Unternehmen bei leicht gestiegenem Umsatz ihren Gewinn um mehr als 40%. In einer Phase des starken Wachstums, wie es in ihrer englischsprachigen Presseveröffentlichung heißt, ernennt das Unternehmen Ben Cookman zum neuen Finanzdirektor. Cookman wird eine integrale Rolle in der Organisation spielen und dabei helfen, die Geschäftsstrategie von Gordon & MacPhail zu gestalten und umzusetzen. Neben dem Geschäftsfeld als unabhängiger Abfüller und der Destillerie Benromach kommt im nächsten Jahr noch die neue The Cairn Distillery hinzu, deren Eröffnung im Sommer 2022 sein wird.

Ben Cookman war zuvor Finanzdirektor bei Greenwoods GRM LLP, davor war er als Finanzchef bei McDonald’s Restaurants Ltd tätig.