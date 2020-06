Benromach im neuen Design

Zum Anfang der Woche präsentierte Benromach ein neues Design. Sowohl die Wortmarke als auch die Abfüllungen erscheinen in einem neuen Aussehen. Inspirieren ließ sich die Speyside-Destillerie von einem handgemaltem Schild, welches sich früher auf dem Dach des Kiln befand. Gemeinsam mit den markanten roten Türen rund um die Brennerei und dem marakanten Schornstein aus rotem Backstein sorgte es für das Erscheinungsbild der Brennerei. So kommentiert Andrew Hannah, Head of Brand bei Benromach, das neue Aussehen auf der Website der Brennerei.

Im neuen Look erscheinen zunächst Benromach 10 Years Old, 15 Years Old und 2009 Cask Strength Vintage. Sie sind für die nächsten drei Monate exklusiv bei einem großen Fachhändler in Großbritannien erhältlich. In Frankreich und Deutschland sollen die neuen Benromach auch bereits in diesem Monat eingeführt werden, die weiteren weltweiten Märkte folgen dann.