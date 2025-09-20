Bowmore hat ja bereits Anfang des Jahres sein Design für die Core Range umgestellt, auch im Zug des Erscheinens der Bowmore Sherry Oak Cask Colletion. Zu der normalen Bowmore Range, die bislang mit dem 12yo startete (und Ab Ende Oktober mit einem Bowmore 11yo im Global Travel Retail ergänzt wird) kommt nun in Deutschland der Bowmore 9 Years Old, der mit einem UVP von 29,99 Euro der neue Einsteigermalt in die Core Range werden wird.

Untenstehend das, was Bowmore zur neuen Abfüllung als Presseinfo herausgegeben hat, zuzüglich eines Rückblicks auf die Einführung des neuen Designs:

Bowmore präsentiert neues Design der Permanent Collection und führt Bowmore 9 Years Old in Deutschland ein

Frankfurt am Main, 19. September 2025 – Die traditionsreiche Islay-Destillerie Bowmore präsentiert ein neues Kapitel: Seit dem Frühjahr zeigt sich die gesamte Permanent Collection in einem modernen, luxuriösen Design und wird nun in Deutschland um Bowmore 9 Years Old ergänzt.

Neues Design für eine Ikone

Das neue Design verbindet die über 240-jährige Geschichte von Bowmore mit einem klaren, zeitgemäßen Auftritt. Die Flaschenform orientiert sich an den sanften Wellen des Lochindaal, direkt vor der Destillerie gelegen, und verweist so auf die maritime Herkunft der Marke.

Das Etikett wurde reduziert und präzise strukturiert, um den Whisky stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Schwarze Akzente knüpfen an den legendären Black Bowmore von 1964 an. Sie erinnern an die ikonische Rolle, die Bowmore in der Geschichte der Islay-Whiskys spielt. Klare Typographie und eine Farbpalette in Schwarz, Gold und Weiß schaffen ein elegantes Gesamtbild, das Tradition und Modernität harmonisch verbindet.

Auch die Umverpackung selbst unterstreicht die neue Markenidentität: organische Linien und klare Formsprache greifen die Komplexität der Whiskys auf, während die hochwertige Haptik die Premium-Positionierung der Marke unterstreicht.

Bowmore 9 Years Old: Jetzt in Deutschland erhältlich

Der Bowmore 9 Years Old ist nun erstmals Teil der neu gestalteten Permanent Collection und seit September im deutschen Handel verfügbar. Gereift in einer Kombination aus Ex-Bourbon- und Oloroso-Sherryfässern, verbindet er süße Fruchtnoten mit würzigen Akzenten, subtiler Rauchigkeit und dem maritimen Charakter, der Bowmore Whiskys unverwechselbar macht.

Mit seiner zugänglichen Aromatik richtet sich der Bowmore 9 Years Old sowohl an Einsteiger:innen als auch Liebhaber:innen, die eine neue Facette der Marke entdecken möchten. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 29,99 €.