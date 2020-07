Bruichladdich startet Age of Transparency-Kampagne mit vier Live Events auf Instagram

Heute ab 21 Uhr unserer Zeit, und dann jeweils an den nächsten beiden Tagen zur selben Zeit und am Donnerstag um 14 Uhr, startet die Islay-Brennerei Bruichladdich auf ihrem Instagram-Kanal ihre neue Kampagne „Age of Transparency“, die die Wichtigkeit von Transparenz in der Whiskyerzeugung in den Mittelpunkt stellt.

In vier Livestreams werden mit der Brennerei oder dem Begriff Transparenz verbundene Personen jeweils zu entsprechenden Themen diskutieren oder gemeinsam mit den Zusehern Whisky verkosten. Hier die vier Events mit deren englischsprachiger Beschreibung:

Montag, 27.7., 21 Uhr deutsche Zeit: Campaign Kick-off

Christy hosts Lynne McEwan to explain why transparency is important at Bruichladdich; including why redact and why now? Join live tonight!

Dienstag, 28.7., 21 Uhr deutsche Zeit: Tasting & Vatting

Head Distiller Adam Hannett takes us through the flavour components of our Classic Laddie. Where do our salty citrus flavours come from and just how hard is it to make a new batch of our flagship bottling?

Mittwoch, 29.7., 21 Uhr deutsche Zeit: Check Your Recipe

Jane brings you up to speed on how to check your unique recipe or how to access the sample code if you don’t have a bottle at home.

Donnerstag, 30.7., 14 Uhr deutsche Zeit (Achtung! Andere Beginnzeit): Industry Legends

Compass Box founder and ‚whiskymaker‘ John Glaser discusses what has changed since his 2016 drive for transparency. In the second half of this hour long special, we’ll be joined by JJ Corry founder and whisky-bonder Louise McGuane discuss transparency in the context of Irish whiskey.

Die Livestreams finden sich jeweils auf Bruichladdichs eigenem Instagram-Kanal.