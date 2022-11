Bushmills: Ein Whiskey auf der perfekten Welle (mit Video)

Über den neuen TV-Spot von Bushmills haben wir Sie ja schon vor ca. zwei Wochen informiert, nun haben wir von der Brennerei, genauer gesagt deren deutschen Agentur, mehr Infos und ein paar Bilder zu ihm erhalten. In der Kampagne geht es um das Streben nach Perfektion, das bei Bushmills seit 1608 praktiziert wurde. Umgesetzt wurde der Film von der Agentur HAVAS Ireland gemeinsam mit dem Regisseur Tom Green:

Bushmills: Ein Whiskey auf der perfekten Welle

Mit erstem TV-Spot der Firmengeschichte startet die älteste lizensierte Whiskey-Destillerie der Welt neue Markenkampagne

Irlands beeindruckende Nord-Antrim-Küste vor den Toren der Old Bushmills Distillery ist Schauplatz eines TV-Spots, der Geist und Geschichte der weltweit ältesten lizensierten Whiskey- Brennerei widerspiegelt. „Streben nach Perfektion. Seit 1608“ ist Busmills‘ erster Fernsehspot überhaupt und der Auftakt der neuen marktübergreifenden Kampagne von Bushmills und der Kreativagentur HAVAS Ireland – ein Meilenstein in der Geschichte der Brennerei. Kein Geringerer als der preisgekrönte Filmregisseur Tom Green hat das „Streben nach Perfektion“ sinnbildlich in Szene gesetzt, inspiriert von dem 400 Jahre alten Erbe, der Entwicklung und Innovationsgeschichte der Destillerie. Die Protagonisten sind Bushmills Single Malt Irish Whiskey 10 Year Old und Rory – ein junger Surfer, der die Modernität der Traditionsmarke verkörpert.

Zeitreise auf der perfekten Welle

In „Streben nach Perfektion, Seit 1608″, Bushmills erstem TV-Spot, machen die Abenteuer des jungen Rory den Geist der Old Bushmills Distillery und seines ruhmreichen Whiskeys lebendig. Das Storytelling stellt die Verbindung von Vermächtnis und Moderne her, beginnend mit der Heimkehr von Rory, der Wiedervereinigung mit der Familie und den Freunden in einer blühenden Surfergemeinde. Ein Wechsel der

Jahreszeiten beschreibt, wie sich die Dinge in Rorys Lebens verändern, wie sich Freunde, Beziehungen und auch seine Surfkunst im Verlauf der Zeit weiterentwickeln. Im Wesentlichen geht es weder um technische Höchstleistungen noch um die Eroberung einer großen Welle, sondern vielmehr um gelebte Leidenschaft bis zur Vollendung, die das Traditionshaus und die Mentalität seiner Menschen auszeichnet, die über Generationen hinweg zusammenleben und -arbeiten.

Für Bushmills ist die Veröffentlichung von „Streben nach Perfektion“ ein wichtiges Novum, das die Verbraucher:innen auf der emotionalen Ebene und vor allem auch die jüngere Zielgruppe erreichen soll.

Im Jahr 2022 verzeichnet Bushmills weiterhin ein stetiges Wachstum mit einer bemerkenswerten Beschleunigung der Verkäufe seiner renommierten Single-Malt-Reihe. In die verkaufsstarke Fest- und Wintersaison startet Bushmills zudem mit zwei neuen, absoluten Premium-Produkten: Dem 11 Year Old Banyuls Cask und dem 25 Year Old Madeira Cask, den beiden Deutschland-exklusiven Qualitäten der Causeway Collection 2022, Bushmills‘ jährlicher Veröffentlichung seltener Single Malts in limitierter Auflage.