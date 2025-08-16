18 Jahre ist ein klassisches Alter für einen schottischen Single Malt – zu diesem Zeitpunkt erreicht er, so meinen manche, eine schöne Balance durch das Zusammenspiel von additiver und subtraktiver Reifung. Mit diesem Alter bringt The Caskhound auch die zweite Abfüllung seiner Serie The Fashionable Five auf den Markt – einen Royal Brackla 18yo, der die gesamte Zeit in einem Sherryfass reifte und jetzt fassstark abgefülllt wurde.

Mehr Infos wie immer untenstehend, wo Sie sich auch über die Bezugsmöglichkeiten informieren können…

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

„Deep in character, rich in style“: Ein ROYAL BRACKLA der THE FASHIONABLE FIVE glänzt mit Reife und sherrystarker Aromenfülle!

Mit der zweiten, spannenden Abfüllung führt Tilo Schnabel, alias THE CASKHOUND, seine limitierte Abfüllungsserie THE FASHIONABLE FIVE fort. Diesmal im Rampenlicht: ein 18 Jahre im Sherry Hogshead gereifter Single Malt aus der renommierten Destillerie ROYAL BRACKLA – ein wahrer Highland-Klassiker mit zeitloser Tiefe und viel andalusischem Charme. Die Label-Illustration der schottischen Künstlerin Lana Mathieson verkörpert den Charakter des Whiskys dabei ebenso edel wie selbstbewusst – stylish, markant und very very scottish.

THE FASHIONABLE FIVE: Fünf außergewöhnliche Single Casks, jeweils 18 Jahre gereift und aus einigen der angesehensten schottischen Destillerien stammend. Mal kraftvoll, mal filigran, mal verspielt oder von tiefer Komplexität – die Abfüllungen zeigen eindrucksvoll, wozu schottischer Whisky fähig ist, wenn Handwerk, Geduld und die Magie der Fassreife harmonisch zusammen-wirken. Dabei bleibt die Kollektion geerdet: fern von kurzlebigen Trends und künstlich aufgeblasenem Luxus, dafür mit einem klaren Versprechen: Whiskys von höchster Qualität zu Preisen, die Genießer & Entdecker schätzen.

ROYAL BRACKLA 2007: Rich in heritage, bold in presence

Die Whiskys der traditionsreichen, bereits 1812 gegründeten Brennerei ROYAL BRACKLA, sind bekannt für ihre elegante, zugleich markante Handschrift – floral, fruchtig und mit einer feinen Würze, die perfekt mit Sherryfass-Reifungen harmoniert. Unser Highland Malt durfte volle 18 Jahre in einem Sherry Hogshead reifen – das Ergebnis ist ein Statement-Piece mit zeitloser Tiefe und einer verführerischen Opulenz. Samtiges Pflaumenmus, Trockenfrüchte, nussige Akzente & Orangenschokolade treffen auf warme Gewürze & Honigkuchen – ein Spiel aus Textur und Nuance, aus Fülle und Finesse.

THE FASHIONABLE FIVE – Chapter 2: ROYAL BRACKLA

Highland Single Malt Scotch Whisky

18 Jahre alt (30.04.2007 – 11.06.2025) • 52,9 % ABV Natural Cask Strength

Fully Matured in a Sherry Hogshead

Auflage 223 Flaschen (0,7 l) à 127,90 Euro (UVP)

Nose: Volle, runde Süße, gleich am Start. Ein bisschen wie ein Glas guter Dessertwein – nur spannender. Dazu ein Hauch Kräutergarten mit Liebstöckel, ein paar Trockenblumen und feiner Jasmin-Tee. Delikater Chinotto-Sirup bringt Tiefe, dazu getrocknete Datteln, Pflaumenmus, warme Gewürze, Nüsse und der Duft von nassem Herbstlaub.

Palate: Weich und voll, fast schon cremig-ölig. Üppige Süße von Pflaumenmus mit Zimt, dann ein kleiner Kick Kirschwasser und Tabakblätter. Orange im Jaffa-Cake-Style bringt Frische rein, Vanillecreme und Kräutermalzbonbon geben Wärme. Zum Schluss gibt’s ein Stück Honigkuchen mit Ingwer und eine Prise Kakaopulver – wie das letzte Detail, das alles zusammenbringt.

Finish: Lang, warm und entspannt. Kräuter, Sherrynoten, Trockenfrüchte und Bitterschokolade bleiben hängen, dazu geröstetes Malz und dezente Eichenwürze. Ein angenehm trockenes Finale, das direkt Lust auf den nächsten Schluck macht!

Unsere THE FASHIONABLE 5 präsentieren sich in ihrer reinsten Form – mit natürlicher Fassstärke, unverfälscht, ungefärbt und ohne Kühlfiltrierung. Chapter 2 dieser besonderen Reihe betritt am Freitag, den 15. August 2025, den Laufsteg – exklusiv in unserem Shop und bei ausgewählten Handelspartnern. Und das ist erst der Anfang: Die nächsten Abfüllungen warten bereits ungeduldig auf ihren großen Moment … bleiben Sie gespannt!

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.