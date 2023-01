Der Bau der neuen Grain Distillery soll im April beginnen

Bereits im Juni 2021 veröffentlichten die Jackson Distillers ihre Pläne einer neuen Grain Distillery in den Scottish Border (wir berichteten). Die Baugenehmigung für die Brennerei erteilte das Scottish Borders Council im Herbst 2021 (wir berichteten). Doch die unterschiedlichen globalen Krisen führten zu einem Stillstand bei diesem Projekt. Jetzt allerdings nehmen die Jackson Distillers einen neuen Anlauf, bereits im April 2023 sollen die Bauarbeiten beginnen.

Angesichts der russischen Invasion in der Ukraine und der daraus folgenden Inflation müssen die Baukosten, so Trevor Jackson gegenüber The Herald of Scotland, neu bewertet werden. Für den geplanten Neubau müssen jetzt £53 Millionen aufgebracht werden, das sind £7 Millionen mehr als ursprünglich geplant. Den Bedarf einer neuen, zusätzlichen Grain Distillery wird allerdings weiterhin gesehen. Die neue Brennerei wird 20 Millionen Liter reinen Alkohol pro Jahr produzieren können. Die Arbeiten sollen im April beginnen und innerhalb von 18 bis 24 Monaten abgeschlossen sein.