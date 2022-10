Die Bushmills Causeway Collection 2022, exklusiv für Deutschland

In ihrer Causeway Collection stellt die nordirische Destillerie Bushmills eine Auswahl besonderer und außergewöhnlicher Single Malt Whiskeys zusammen, die dann jeweils in verschiedenen Märkten erhältlich sind. In der 2022er Collection (wir stellten diese hier vor) wird der deutsche Markt mit zwei Abfüllungen bedacht. Alle Details und Informationen zum Bushmills 11 Year Old Banyuls Cask und Bushmills 25 Year Old Madeira Cask finden Sie in der Pressemitteilung, die wir von EGGERS & FRANKE GmbH erhalten haben:

NEUE EDITION | Bushmills Causeway Collection 2022

Inspiriert von der Legende des Giant’s Causeway erscheint auch in diesem Jahr wieder die exklusive Causeway Collection von Bushmills. Nicht unweit der Bushmills Destillerie befindet sich die UNESCO-Welterbestätte Giant’s Causeway. Die diesjährige Causeway Collection, mit Bushmills 11 Year Old Banyuls Cask und dem 25 Year Old Madeira Cask, ist ebenso eindrucksvoll wie die etwa 40.000 gleichmäßig geformten Basaltsäulen, deren Alter etwa 60 Millionen Jahre beträgt.

BUSHMILLS 11 YEAR OLD BANYULS CASK

Der 11 Year Old Banyuls Cask ist eine exklusiv für Deutschland limitierte Auflage eines seltenen Fass-Finishs. Mit 46%vol und unter Verzicht von Kühlfiltration steht dieser irische Single Malt für die unvergessliche Naturlandschaft, in der er geschmiedet wurde.

Nach einer Reifung von über sechs Jahren in Oloroso-Sherry und Bourbon-Fässern veredelte Alex Thomas, Master Blender der Bushmills Destillerie, diesen einzigartigen Whiskey in seltenen Banyuls-Fässern. Fast fünf Jahre durfte der Blend in den außergewöhnlichen Banyuls-Fässern ruhen. Die süßen, angereicherten Dessertweinnoten dieser französischen Fässer bringen sensationelle Noten von sonnengereiften Pfirsichen und Aprikosen zum Vorschein. Die saftigen Steinobstnoten intensivieren sich im Laufe der Jahre, werden wärmer und süßer, mit einem Bouquet aus Vanille und Honig im Zusammenspiel mit frisch gebackenen Pfirsichen. Zarte Anklänge von Anis und schwarzer Johannisbeere runden das Geschmacksbild ab.

BUSHMILLS 25 YEAR OLD MADEIRA CASK

Der 25jährige repräsentiert eine gewisse Kühnheit mit einer Fassstärke von 50,3%vol. Als Hommage an die Generationen von irischen Whiskeys vereint dieser ausgelesene Tropfen verschiedene Fasslagerungen miteinander.

Das frische Destillat durfte über sechs Jahre sowohl in Oloroso-Sherry-Fässern als auch in Bourbon-Fässern reifen, bevor es als Blend mit einem 19jährigen Finish in den seltenen Madeira-Fässern zu diesem ausgewogenen fruchtigen Single Malt heranwuchs. Noten von Haselnüssen, Honig und reifen Aprikosen

verleihen ihm einen vielschichtigen Charakter. Die Lagerung in den sehr fruchtbetonten Fässern bewirkt, dass dieser irische Whiskey als eine Komposition aus süßem Fruchtkuchen, karamellisiertem braunen Zucker und einem Hauch von getoasteter Eiche auftritt und mit einem lang anhaltenden Abgang ein wahres Erlebnis ist.

Die Old Bushmills Distillery im nordirischen County Antrim gilt als älteste Destillerie der Welt. Schon bevor Sir Thomas Phillips im Jahr 1608 die königlichen Destillerie-Rechte erhielt, brannten die Bushmills-Destilliermeister in traditionsverbundener Handarbeit Whiskeys von erstklassiger Qualität und einzigartig weichem Geschmack.

Jahrhundertelang ist Bushmills dabei die einzige Destillerie, die ununterbrochen Single-Malt Irish Whiskey produziert. Bushmills erfreut sich weltweit großer Beliebtheit und seit 2008 bildet die Bank of Ireland anlässlich Bushmills 400. Jubiläum die Old Bushmills Distillery auf ihren Fünf-Pfund-Banknoten ab.

AUF EINEN BLICK

Bushmills 11 Year Old Banyuls Cask

UVP: € 90,-

46 % vol

Verzicht auf Kältefiltration

Farbe: antikes Gold

Exklusiv für den deutschen Markt

Nase: reichhaltig gewürzte Pfirsiche und Aprikosen

Geschmack: Vanille, Honig, Noten von gebackenen Pfirsich, Anis und schwarzer Johannisbeere

Abgang: lang, üppig und warm

Voraussichtlich verfügbar ab dem 01.11.2022

Bushmills 25 Year Old Madeira-Fass

UVP: € 550,-

50,3 % vol

Verzicht auf Kältefiltration

Exklusiv für den deutschen Markt

Fabre: dunkles Rotbraun

Nase: süße Aromen von frischen Honig, Aprikose, Haselnuss

Geschmack: gebackene Pfirsiche, geröstete Mandel, Toffee, karamellisierten braunen Zucker

Abgang: lang, warm und fruchtbetont

Voraussichtlich verfügbar ab dem 01.11.2022