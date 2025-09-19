AUch in diesem Jahr findet die große Charity-Auktion von Whiskybegeisterten zugunsten von kinderherzen e.V. statt – dieses Jahr vom 2. bis 5. Oktober.

Um den Event noch attraktiver zu machen, suchen die Veranstalter noch Spenden von Whiskyfreunden und Organisationen oder Betrieben, egal, ob es sich dabei um „Spirituosen, einen besonderen Gegenstand, eine Dienstleistung“ handelt. Jeder Cent, der in der Auktion dann erlöst wird, kommt herzkranken Kinder zugute – im letzten Jahr waren es über 48.000 Euro.

Hier alle Informationen dazu, sowie ein Link zur Seite, auf der man schon jetzt Geld für den guten Zweck spenden kann:

Eine Herzensangelegenheit – Mitmachen & Gutes tun – Spenden für die Charity-Auktion zugunsten herzkranker Kinder

Wir haben eine ganz besondere Mission: Manuel, bekannt als „The Whisky Waiter“, lädt wieder vom 2. bis 5. Oktober 2025 zum mittlerweile etablierten Charity Event zugunsten von kinderherzen e.V. ein.

Für die Kinderherzen e.V.-Auktion suchen wir Spenden – ganz gleich, ob es sich um Spirituosen, einen besonderen Gegenstand, eine Dienstleistung oder ein einzigartiges Erlebnis handelt. Jede Spende zählt und wird zu 100 % versteigert, um Kindern zu helfen.

Dank der engagierten Unterstützung aus der Community entwickelte sich das Event zu einem Netzwerk für den guten Zweck und Genuss.

Unsere letzten Auktionen waren daher bereits ein voller Erfolg, und dank der großzügigen Unterstützung konnten wir einen wichtigen Beitrag leisten. Jetzt wollen wir noch mehr erreichen und brauchen dazu eure Hilfe.

Dieses Jahr steht das Projekt „MOHKI“ – Die weltweit erste mobile Kinderherzen-Klinik im Fokus: Dies ermöglicht Kindern mit Herzfehlern aus Ländern mit begrenztem Zugang zu medizinischer Versorgung eine bestmögliche direkte Hilfe. Das Projekt schließt eine entscheidende Lücke im Versorgungssystem und stärkt die Überlebenschancen der betroffenen Kinder.

2025 wollen wir wieder außergewöhnlichen Whisky- und Rum-Spezialitäten in der Auktion versteigern. Auch andere besondere Produkte / Dienstleistungen zur Versteigerung sind herzlich willkommen und wären ein neues Highlight für Sammler und Genießer gleichermaßen.

Wir laden die Whisky-Community ebenso wie Unternehmen dazu ein, sich zu engagieren. Habt Ihr ein besonderes Produkt oder eine Dienstleistung, die Ihr für diesen guten Zweck spenden möchten? Jede Spende hilft direkt, das Leben von Kindern mit angeborenem Herzfehler zu verbessern.

Der gesamte Erlös kommt ohne Abzüge den Kindern zugute.

Wenn ihr uns unterstützen möchtet, nehmt bitte Kontakt mit uns auf. Jede Spende ist eine Chance, die Zukunft eines Kindes zu verändern.

Weitere Infos gibt es auf der offiziellen Spendenseite:

https://www.kinderherzen.de/whisky-fuer-den-guten-zweck

Folgt gerne auch der neuen Instagram-Seite

Instagram.com/kinderherzen_charity_event

Mit freundlichen Grüßen



Manuel – The Whisky Waiter/The Rum Waiter