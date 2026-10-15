Exklusiv: Video-Interview mit Fred Laing (Douglas Laing & Co.) über den Zustand des Whiskymarktes

Es gibt wohl kaum eine berufenere Person, über die momentane Situation der Whiskyindustrie, die Implikationen auf den Markt und die Zukunft von Whisky zu sprechen als Fred Laing. Obwohl seine Tochter Cara jetzt die Agenden von Douglas Laing & Co. leitet, hat der Veteran der Whiskyindustrie doch einen hervorragenden Einblick in die aktuelle Situation, zumal er – sozusagen als moralische Unterstützung – wieder im Betrieb mit seiner Expertise und Erfahrung mitmischt, wenn auch in sehr reduzierter Form, wie er sagt.

Unsere Freunde beim Inporteur Rising Brands haben Fred Laing zu einem Besuch auf der Whisky Live Germany 2026 in Hamburg eingeladen – wegen eines Problems bei der Flugverbindung hat er es leider erst zum Fachbesuchertag am Sonntag geschafft. Das hat ihm aber nicht vor unserer Kamera und unseren Fragen gerettet.

Sehen Sie hier das etwa fünf Minuten lange Interview, das Sie auch auf unserem Kanal auf Youtube finden können. Über Likes und Abos dort freuen wir uns natürlich sehr.