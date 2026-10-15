Serge verkostet: Sechs aus Glen Grant

Wieder einmal nimmt sich Serge Valentin in seiner Verkostung der Destillerie Glen Grant an – diesmal mit alten (lang gereiften) und alten (vor längerer Zeit erschienen) Abfüllungen. Highlight ist der Glen Grant 1951/2026 aus der Sammlung Sir Kenny Dalglish’s Vintage Moments, aber das ist dann zwar ein sehr hoch bewerteter, aber nicht der bestbewertete Glen Grant der heutigen Session.
Hier die Verkostung in unserer tabellarischen Übersicht:
|Abfüllung
|Punkte
|Glen Grant 29 yo 1994/2024 (52.1%, Hunter Laing, Old & Rare, refill barrel, cask #HL 57029, 173 bottles)
|86
|Glen Grant 22 yo 2003/2026 (52%, Decadent Drams, 193 bottles)
|87
|Glen Grant 15 yo (100° proof, OB, late 1970s)
|89
|Glen Grant 20 yo ‘Director’s Reserve’ (46%, OB, decanter, +/-1970)
|90
|Glen Grant 41 yo 1967/2008 (46.9%, Signatory Vintage, Cask Strength Collection, sherry hogshead, cask #868, 197 bottles)
|91
|Glen Grant 1951/2026 ‘Debut Appearance’ (49.8%, Gordon & MacPhail, Sir Kenny Dalglish’s Vintage Moments, first fill puncheon)
|90