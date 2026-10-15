SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Sechs aus Glen Grant

Die älteste Abfüllung der Verkostung wurd im Jahr 1951 destilliert, die jüngste 2003 - hoch bewertet sind sie alle

Wieder einmal nimmt sich Serge Valentin in seiner Verkostung der Destillerie Glen Grant an – diesmal mit alten (lang gereiften) und alten (vor längerer Zeit erschienen) Abfüllungen. Highlight ist der Glen Grant 1951/2026 aus der Sammlung Sir Kenny Dalglish’s Vintage Moments, aber das ist dann zwar ein sehr hoch bewerteter, aber nicht der bestbewertete Glen Grant der heutigen Session.

Hier die Verkostung in unserer tabellarischen Übersicht:

AbfüllungPunkte

Glen Grant 29 yo 1994/2024 (52.1%, Hunter Laing, Old & Rare, refill barrel, cask #HL 57029, 173 bottles)86
Glen Grant 22 yo 2003/2026 (52%, Decadent Drams, 193 bottles)87
Glen Grant 15 yo (100° proof, OB, late 1970s)89
Glen Grant 20 yo ‘Director’s Reserve’ (46%, OB, decanter, +/-1970)90
Glen Grant 41 yo 1967/2008 (46.9%, Signatory Vintage, Cask Strength Collection, sherry hogshead, cask #868, 197 bottles)91 
Glen Grant 1951/2026 ‘Debut Appearance’ (49.8%, Gordon & MacPhail, Sir Kenny Dalglish’s Vintage Moments, first fill puncheon)90
-Werbung-
Vorheriger Artikel
Streik bei der Cameronbridge Distillery nach einem Tag für weitere Gespräche unterbrochen
Nächster Artikel
Exklusiv: Video-Interview mit Fred Laing (Douglas Laing & Co.) über den Zustand des Whiskymarktes

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -