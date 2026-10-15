Serge verkostet: Sechs aus Glen Grant

Wieder einmal nimmt sich Serge Valentin in seiner Verkostung der Destillerie Glen Grant an – diesmal mit alten (lang gereiften) und alten (vor längerer Zeit erschienen) Abfüllungen. Highlight ist der Glen Grant 1951/2026 aus der Sammlung Sir Kenny Dalglish’s Vintage Moments, aber das ist dann zwar ein sehr hoch bewerteter, aber nicht der bestbewertete Glen Grant der heutigen Session.

Hier die Verkostung in unserer tabellarischen Übersicht:

Abfüllung Punkte