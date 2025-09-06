„From Grain to Grape“: The Caskhound bringt Port Dundas 21yo mit Rotweinfinish

Mit einem Grain Whisky aus der nicht mehr im Betrieb befindlichen Brennerei Port Dundas hat Tilo Schnabel aka The Caskhound eine neue Abfüllung am Start, die noch dazu mit einem besonderen Finish aufwarten kann: 430 Tage lagerte er nach seiner Reifung in Bourbonfässern noch in einem Second Fill Cabernet Sauvignon Barrique. Ab sofort gibt es ihn im ausgesuchten Fachhandel und direkt auf der Webseite von The Caskhound – die Adresse und alles weitere Wissenswerte lesen Sie hier:

„From Grain to Grape“: Wenn gereifter Single Grain auf Rotweinmagie trifft …

Der Sommer geht – und wird gebührend verabschiedet! Passend zum Anlass präsentiert THE CASKHOUND-Spürnase Tilo Schnabel einen charakterstarken 21 Jahre alten Single Grain Whisky aus der stillgelegten Destillerie PORT DUNDAS. Und dieser seltene Lowland-Schatz hat es in sich: erst klassisch im Ex-Bourbon-Fass gereift, dann ganze 430 Tage im Cabernet Sauvignon Barrique veredelt. From Grain to Grape – eine spannende Begegnung von zwei Welten, die hier perfekt zusammenfinden!

Matured in Time, enriched in Wine

PORT DUNDAS im Herzen Glasgows war einst eine der bedeutendsten Grain-Destillerien Schottlands. Seit der Stilllegung 2010 zählt sie zu den ‚Silent Stills‘ – und genau dort beginnt die Geschichte dieses außergewöhnlichen Single Grain Whiskys. Nach fast 2 Jahrzehnten im Bourbon Cask bringt das Finish im Second Fill Cabernet Sauvignon Barrique eine gehörige Portion dunkler Beeren, feiner Tannine und würziger Tiefe ins Spiel und verleiht dem vielschichtigen Lowlander mit seiner eleganten Fruchtigkeit eine zusätzliche cremige Fülle. Das Ergebnis ist ein Dram, der den Sommer charmant verabschiedet – ideal für den letzten Abend auf der Terrasse wie auch für den ersten gemütlichen Rückzug an kühlen Herbsttagen …

Mit satten 58,5 % Vol. bringt der ‚Gentlemen Grain‘ für sein Alter noch beeindruckend viel Kraft ins Glas – doch der Alkohol ist perfekt eingebunden, trägt lässig die Aromenfülle und verleiht diesem PORT DUNDAS jene Strahlkraft, die ihn so besonders macht.

Wir meinen: Die perfekte Verbindung von Single Grain-Leichtigkeit und Cabernet-Tiefe.

THE CASKHOUND: PORT DUNDAS

Lowland Single Grain Scotch Whisky

21 Jahre alt (02.06.2004 – 07.07.2025) • 58,5 % ABV Natural Cask Strength

Ex-Bourbon Cask Matured + Finished for 430 days in a Second Fill Cabernet Sauvignon Barrique

Auflage 396 Flaschen (0,5 l) • UVP: 59,90 Euro

Nase: Würzig und warm, dazu ein kleiner Hauch Möbelpolitur wie aus Omas Schrank. Dann öffnet sich eine Blumenwiese im Sonnenschein, Handcreme, etwas Honig und der Duft frischer Vanillekipferl. Fruchtig wird’s mit Himbeer-Sorbet, Mandarine und Rotwein-Creme, abgerundet von sanftem Sandelholz.

Mund: Weich und richtig mundfüllend. Erst zeigen sich Orangenkekse mit einem Kick aus Ingwer- und Chiliflocken, dann wieder ein bisschen Möbelpolitur, Tabakblätter und Leder. Süße Kirsch-Cola-Drops spielen mit Gewürzen und einem Körbchen voller Johannisbeeren, dazu ein Hauch Rosenwasser und leichte Tannine im Hintergrund.

Abgang: Mittellang, angenehm wärmend. Gewürze und etwas Cassis bleiben hängen, dazu Nuss-Schokolade und eine trockene Holznote zum Schluss.

Fazit: Ein Dram voller Frucht, Wärme und Würze, perfekt für den letzten Schluck Sommer!

Mit dieser Einzelfassabfüllung zeigen wir, wofür THE CASKHOUND steht: authentischer Whiskygenuss in echter Fassstärke – ungefiltert, unverfälscht und ohne Farbstoffe. Ab Donnerstag, 4. September 2025 exklusiv bei uns im Shop und im ausgewählten Fachhandel zu finden.

Und das war noch lange nicht alles: Neue spannende Abfüllungen von THE CASKHOUND sind bereits auf dem Weg. Mehr dazu verraten wir bald – es lohnt sich, neugierig zu bleiben!

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de