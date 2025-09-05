Unser aktuelles Gewinnspiel heißt Sie wieder in Schottland willkommen, in der Speyside mit ihren sanften Hügeln und sanften Flussbiegungen, mit mildem Klima und saftigen Weiden. Mittendrinn dort steht die Destillerie Tomintoul – und es hat schon seinen Grund, dass sie ihre Whiskys mit dem Slogan „the gentle dram“ bewirbt.

Gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner Kirsch Import verlosen wir jetzt vier ganz besondere Abfüllungen aus der Destillerie Tominoul: Gewinnen Sie mit uns 4×1 Flasche des Tomintoul 15yo Port Cask Finish Limited 2006 Edition im Wert von je 109,90€ UVP – und genießen Sie einen wunderbar weichen und dabei beeindruckend aromatischen Whisky, der gänzlich ohne Farbstoffe und Kühlfiltration hergestellt wurde – ein echter, unverfälschter Speysider der Extraklasse.

Wie Sie eine dieser vier wertvollen Flaschen gewinnen und dann genießen können? Einfach den Artikel hier aufmerksam durchlesen, die Gewinnfrage beantworten und die richtige Antwort per e-mail an uns einsenden. Dann braucht es noch ein wenig Glück, und derTomintoul 15yo Port Cask Finish Limited 2006 Edition gehört schon Ihnen.

Wer gewinnen will, muss jetzt mitmachen – am Montag ist es zu spät!

Lesen Sie also hier mehr über die Brennerei und Ihren Gewinn:

Sanft, sanfter: Tomintoul

Tomintoul bedeutet „Feierabend” auf Gälisch? Das stimmt zwar nicht, passt aber trotzdem bestens zusammen. Denn: Als einer der sanftesten Whiskys der Speyside ist Tomintoul als entspannter Dram beliebt – längst nicht nur bei Einsteigern. Seinen ausgesprochen weichen, malzig-floralen Charakter entwickelt der Single Malt in einer der schönsten Landschaften der Speyside: im Herzen des Cairngorms Nationalparks, wo die Brennerei 1965 gegründet wurde.

50 Jahre Erfahrung: Master Distiller Robert Fleming

Dass der Single Malt bis heute nach traditionellen Methoden hergestellt wird, dafür sorgt Master Distiller Robert Fleming. 30 Jahre seiner ein halbes Jahrhundert umfassenden Karriere hat Fleming bereits Tomintoul gewidmet. Als Master Distiller in vierter Generation prägte er den Brennereistil maßgeblich mit – und erschuf so zugängliche „gentle drams“, die preisgekrönt und preiswert zugleich sind.

Vielfältig & vollmundig: Tomintoul mit Fass-Finish

Die Sanftheit seiner Whiskys vielfältig zu unterstreichen, das gelingt Fleming mit vollmundigen Fass-Finishes. Seinen begrenzt verfügbaren Tomintoul 15 y.o. ließ er nach Destillation im Jahr 2006 zunächst in Bourbonfässern reifen, bevor er ihn in Portweinfässern aus Portugals berühmtem Douro-Tal veredelte. Der Effekt? Cremiges Nougat verschmilzt mit Crème brûlée, abgelöst von einem Hauch Mokka, der zu einem Finale aus Mürbegebäck mit Zimtglasur überleitet.

Die Befüllung des allerersten Fasses bei Tomintoul

Wir verlosen 4 x 1 Flasche des Tomintoul 15 y.o. Port Cask Finish – Limited 2006 Edition im Wert von je 109,90€ UVP!

Tomintoul 15 y.o. Port Cask Finish – Limited 2006 Edition, Speyside Single Malt Scotch Whisky (46% vol., 0,7 Liter): einer der sanftesten Single Malts der Speyside mit vollmundigem Fass-Finish; veredelt in Portweinfässern; weich und rund, mit Noten von Nougat, Mokka und Mürbegebäck; limitiert auf 9.762 individuell nummerierte Flaschen; weder gefärbt noch kühlfiltriert.

Und so gewinnen Sie eine der vier Flaschen des Tomintoul 15yo Port Cask Finish Limited 2006 Edition im Wert von je 109,90€ UVP:

Beantworten Sie einfach die nachfolgende Gewinnfrage: Im Herzen welches Nationalparks liegt die Destillerie Tomintoul?

A: Cairngorms Nationalpark

B: Grand Canyon Nationalpark

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Tomintoul“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 7. September 2025, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir den Gewinner der Preise und geben sie am 8. September 2025 bekannt. Der Gewinn wird durch unseren Partner Kirsch Import versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Master Distiller Robert Fleming

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Tomintoul“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 7. September 2025, 23:59 Uhr. Die Gewinner/die Gewinnerinnen werden am 8. September 2025 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Kirsch Import sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Kirsch Impor versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

