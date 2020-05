Glasgow Distillery veröffentlicht Glasgow 1770 Single Malt Triple Distilled – Release No.1

Die Core Range der Glasgow Distillery ist nun komplett: Als letzte Abfüllung nach dem Original und dem Peated ist nun der Glasgow 1770 Single Malt Triple Distilled – Release No.1 erschienen.

Der Geschmack des dreifach destillierten Whiskys, der in Virgin Oak Casks reifte wird so beschrieben: Er bringt Noten von dunklen Kirschen, Karamell Toffee, gerösteten Mandeln, Lakritze, Vanille und Teeblättern an die Nase. Am Gaumen schmeckt man reife Birnen, Käsekuchen mit Vanille sowie würzige Schokolade.

In Schottland kostet der mit 46% Alkoholstärke abgefüllte Glasgow 1770 Single Malt Triple Distilled – Release No.1 49 Pfund, umgerechnet etwa 55 Euro – in der 50cl-Flasche.

Die nächsten Veröffentlichungen der Brennerei in Glasgow werden nun Single Cask Releases und Limited Editions sein.