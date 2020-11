Glenlivet, Aberlour und Scapa mit neuen Distillery only Serien

Zwischen 900 und 1500 Pfund wird man für jeden der insgesamt neun neuen Whiskys ausgeben müssen, die Chivas für und in ihren drei Destillerien Glenlivet, Aberlour und Scapa auflegen wird: The Glenlivet Cellar Collection, The Aberlour Cellar Collection und The Scapa Single Cask Vintage Editions sind jeweils nur direkt bei der Brennerei bestellbar, im Fall von Glenlivet auch im Onlineshop.

Hier die einzelnen Abfüllungen der Kollektionen:

The Glenlivet Cellar Collection

30yo – 49% vol.

33yo – 48,8% vol.

38yo – 41,1% vol.

40yo – 46,4% vol.

Alle Abfüllungen sind in Fassstärke

The Aberlour Cellar Collection

39yo – 45,5% vol.

44yo – 43,2% vol.

Der 44 Jahre alte Whisky ist die älteste jemals von der Brennerei veröffentlichte Abfüllung

The Scapa Single Cask Vintage Editions

1977 -41,3 % vol.

1979 – 47,3% vol.

1990 – 42,7% vol.

Von allen Abfüllungen gibt es insgesamt etwas über 600 Flaschen.