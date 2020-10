Glenlivet Distillery Collection – 6 Abfüllungen jetzt erstmals auch online erhältlich

Bislang musste man, um eine Abfüllung aus der Glenlivet Distillery Collection zu erhalten, tatsächlich vor Ort zur Destillerie in die Speyside reisen. Jetzt aber hat man sich entschlossen, die sechs Abfüllungen daraus auch online verfügbar zu machen.

Die sechs Einzelfassabfüllungen im Alter zwischen 12 und 23 Jahren sind auch aus dem Ausland bestellbar, auch aus Deutschland, der Schweiz und Österreich:

Specially selected by our Master Distiller, these exclusive bottles are usually only available directly from our distillery, but are now available for delivery straight to your doorstep. Each of these unique expressions captures The Glenlivet’s signature style and the spirit of the glen itself.

Please note that these products are sold by Mail Marketing UK Limited, have limited availability and are only available for purchase in United Kingdom, France, Germany, Netherlands, Belgium, Luxembourg, Austria, Norway, Finland, Denmark, Sweden and Switzerland.