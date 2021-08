Glenmorangie reicht Bauantrag für neue Lagerhäuser und mehr auf ehemaligen Militärstützpunkt bei Fearn ein

Ein Antrag auf eine Baugenehmigung für 16 bis 20 Lagerhäuser, eine Fassbefülllungs- und -entleerungsanlage sowie damit verbundene Tanks sowie ein Parkplatz und einige andere Einrichtungen wurde bei der Highland Council durch die Destillerie Glenmorangie eingebracht.

Das Ganze geschieht, wie schon in einem unserer Berichte Anfang des Jahres erwähnt, am Fearn Airfield, in Sichtweite der sich mittlerweile im Aufbau befindlichen Toulvaddie Distillery. Die Lagerhäuser sollen höchstens 11 Meter hoch sein und über die nächsten zehn Jahre errichtet werden.

Grund für diese Erweiterung der nahegelegenen Destillerie Glenmorangie ist, dass die Lagerhäuser dort mittlerweile an die Grenzen ihrer Kapazität stoßen.

Die 16 bis 20 recht schmucklosen Lagerhäuser sollen über eine Periode von 10 Jahren gebaut werden und insgesamt neun Vollzeitarbeitsplätze schaffen, so berichtet das Ross-shire Journal.