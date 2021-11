Hier sind unsere Gewinner der drei Starward-Sets mit Starward Left-Field und Starward Ginger Beer Cask #6!

In unserem letzten Gewinnspiel machten Sie eine Genussreise ans andere Ende der Welt, zu einer der interessantesten Brennereien außerhalb der „klassischen“ Whiskyregionen. Und genau diese Betonung der eigenen Linie statt Nachahmung der „Klassiker“ macht die Whiskys der Starward Distillery in Melbourne/Australien besonders.

Mit unserem Partner Kirsch Import haben wir drei Starward-Sets mit dem Starward Left-Field und dem Starward Ginger Beer Cask #6 verlost, beides spannende und vergnügliche Whiskys der Extraklasse.

Sind Sie schon neugierig, ob Sie gewonnen haben? Steigern Sie die Spannung noch etwas und lesen Sie mehr über Ihren möglichen Gewinn:

Starward: Whisky aus Australiens Genuss-Hauptstadt

Zwischen Craft Beer und Weinbars, einer hoch gelobten Croissanterie und duftendem Kaffee liegt Starward. Die appetitanregende Atmosphäre ist typisch für die Heimatstadt der urbanen Whiskybrennerei. Melbourne – die Genuss-Metropole Australiens. Eine junge und innovative Food- und Bar-Szene belebt die Stadt an der Südostküste des Kontinents. Von ihr inspiriert produziert die Starward Distillery einen für Australien völlig neuen Whisky, der das Genusserlebnis in den Mittelpunkt stellt, Konventionen den Rücken kehrt – und schlicht all jenes erlaubt, was gefällt und schmeckt.

Australische Essenzen: Weinfassreifung & wildes Wetter

Starward lebt und macht Whisky anders. Unkonventionell, casual und kulinarisch ist die Destillerie ganz Kind Melbournes. Befreit von Traditionen schaut die Destillerie mit den Augen von Brauern und Winzern auf ihren Whisky. Der entsteht aus Zutaten der Region wie Gerste oder ehemaligen Süß- und Rotweinfässern australischer Weingüter. Was für viele die Ausnahme ist, ist für Starward dabei die Regel: Die Destillate der Melbourner reifen stets für mindestens drei Jahre in den weinseligen Barrels. Viel länger benötigt Starward Whisky nicht für seine fruchtige Reife. Dafür verantwortlich: das wilde Melbourne-Klima. Die sogenannten „four seasons in a day“ entstehen durch trockene, warme Luft aus dem Landesinneren und kalte, feuchte Winde aus der nicht weit entfernten Antarktis. Ständige Wetterwechsel, die einen Whisky entstehen lassen, den es so sonst nirgendwo gibt.

Single Malt Australian Whisky: Allrounder & Ausnahmetalente

Fruchtig und vielseitig, zugänglich und unkompliziert: Left-Field ist der Inbegriff von Starward. Der Single Malt ist die neueste Standardabfüllung der progressiven Brenner – und ein echter Allrounder. Zu 100 Prozent in teils ausgebrannten Rotweinfässern gereift, hat Left-Field vollmundige Frucht- und würzige Eichennoten zu bieten, die pur, geschüttelt und gerne auch zum BBQ oder Bananenbrot schmecken.

Single Malt Whisky ohne Allüren, mit Vergnügen – das passt auch zu Starwards „Projects“. In ihrem „Labor-Programm“ haben die innovativen Australier Raum für Ideen und neue, einzigartige Ausdrucksformen für ihren Single Malt. Eines der gelungene Experimente: Starward Ginger Beer Cask. Für die komplexe Batch-Abfüllung mit eigener Fangemeinde baut Starward in (Süß-)Weinfässern gereiften Single Malt in den prickelnden Fässern des hauseigenen Ingwerbieres aus.

Wir verlosen drei Starward-Sets, bestehend aus je einer Flasche der beiden kontrastreichen Single Malts der australischen Brennerei, Starward Left-Field und Starward Ginger Beer Cask #6.

Starward Left-Field, Single Malt Australian Whisky (40% vol., 0,7 Liter):

Zugänglicher, vielseitiger Single-Malt-Allrounder aus australischer Braugerste mit vollmundigen Frucht- und würzigen Eichennoten. Gereift in ehemaligen, teils ausgebrannten Rotweinfässern der Region (Barossa Valley und Yarra Valley) aus französischer Eiche.

Starward Ginger Beer Cask #6, Single Malt Australian Whisky (48% vol., 0,5 Liter):

Innovative Abfüllung der Project-Serie. Single Malt aus australischen Rotwein- und Apera-Fässern, ausgebaut in Ginger Beer Casks, die zuvor mit dem hauseigenen Ingwerbier belegt waren. Spritzig, würzig und süß mit Aromen wie Ingwer, dunkler Schokolade oder Orange.

Und die Gewinner je eines der 3 Packages mit dem Starward Left-Field und dem Starward Ginger Beer Cask #6 sind:

Lars Svacina aus 21255 Kakenstorf

Christian Lomuscio aus 73079 Süßen

Romina Sommer aus 85053 Ingolstadt

Wir gratulieren den Gewinnern ganz herzlich – die Preise werden Ihnen bald durch unseren Partner Kirsch Import zugesendet. Freuen Sie sich darauf!

Und wenn es diesmal nicht geklappt hat – keine Sorge, es geht sozusagen postwendend weiter mit dem nächsten Gewinnspiel. Neue Chancen, neues Glück!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team