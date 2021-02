Jameson mit einem Umsatzwachstum im zweiten Halbjahr 2020

Irish Distillers hat heute Ergebnisse für die letzten sechs Monate des vergangenen Jahres bekannt gegeben. Der Hersteller einiger der bekanntesten irischen Whiskeys (Jameson, Redbreast, die Spot-Reihe, um nur einige zu nennen) verzeichnet für diesen Zeitraum in einzelnen Märkten und Segmenten so gute Umsatzzahlen wie noch nie. Angesichts der covid-19-Pandemie und den Umsatzrückgängen, die andere Mitbewerber auf dem Markt verzeichnen mussten, präsentiert sich Irish Distillers mit ihren Marken als sehr widerstandsfähig und robust.

Bild: Marcel Freudenstein

Für ihre Marke Jameson verzeichnet das Unternehmen ein weltweites Umsatzwachstum von 3%. Auch in den einzelnen Schlüsselmärkten konnten die Irish Destillers für Jameson teilweise große Zuwächs verzeichnen: Großbritannien + 12%, USA + 7%, Russland + 7% und Irland + 4%. Weltweit verkaufte Jameson 4,75 Millionen Cases, alleine in den USA wurden 2 Millionen Cases abgesetzt. Hier überstieg der Absatz im ersten Halbjahr zum zweiten Mal in Folge diese Marke. Innerhalb der breiten Jameson-Familie verzeichnete Jameson Black Barrel weltweit ein Volumenwachstum von 31% gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Auch in der Kategorie Single-Pot-Still verzeichnet Irish Distillers Zuwächse. Das Wertwachstum bei Redbreast betrug 33%, in der gesamten Spot-Reihe verzeichnete das Unternehmen ein Plus von 31%. In diesen beiden Bereichen erweiterten die Irish Distillers auch ihre Angebot. Im März 2020 kam der 27-jährige Redbreast als neue dauerhafte Abfüllung hinzu (wir berichteten). Und in der Spot-Reihe belebte Irish Distillers den Blue Spot wieder, einen siebenjährigen Single Pot Still Whiskey in Fassstärke (auch hier berichteten wir).