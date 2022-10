Kirsch Import bringt Lochlea Harvest Edition nach Deutschland

Die Harvest Edition First Crop ist nun auch in Deutschland erhältlich, lässt uns der Importeur und Distributor der jungen Lowland-Destillerie wissen – und schickt uns gleichzeitig nähere Angaben dazu, die wir natürlich gerne mit Ihnen teilen:

Äpfel, Hafer, Birnen: Lochlea bringt mit der Harvest Edition die Whisky-Ernte ein

Mit Lochlea ist die schottische Brennereilandschaft um eine unabhängige, familiengeführte Farm Distillery gewachsen. Für den unverkennbaren Stil ihres Single Malts ist nicht nur der ehemalige Laphroaig Distillery Manager und jetzige Lochlea Production Director und Master Blender, John Campbell, verantwortlich. Als eine von nur vier Brennereien Schottlands verwendet Lochlea ausschließlich Gerste aus eigenem Anbau, destilliert und reift ihren Whisky vor Ort.

Die Lochlea Harvest Edition (First Crop) ist der neue Whisky der „Seasonal Releases“. Die Serie umfasst limitierte saisonale Abfüllungen. Jede von ihnen zeigt Lochlea Single Malt in einem anderen Licht. Und: was auf dem Hof im Wechsel der Jahreszeiten geschieht. Die Harvest Edition ist von der Erntezeit inspiriert.



Spätsommerliche Sonnenuntergänge und den nach der Ernte tiefroten Boden von Ayrshire fängt das Etikett ein. In der Flasche hält der Whisky die beginnende Übergangszeit mit Noten wie Apfelkompott, Haferkeksen und gerösteten Marshmallows fest. Dafür reifte der Single Malt in Port Hogsheads, Oloroso Sherry Butts und First Fill Bourbon Barrels.

Lochlea Harvest Edition (First Crop)

Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Port Hogsheads, Oloroso Sherry Butts, First Fill Bourbon Barrels

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt