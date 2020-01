Lotterie für The Macallan Archival Series Folio 5 startet

Von Macallan kommt eine Information über den neuen The Macallan Archival Series Folio 5 mit dem Namen „The Luggy Bonnet“. Diese Serie feiert sozusagen die klassischen Werbekampagnen für The Macallan zwischen 1970 und 1990.

Der mit 43% vol. abgefüllte Whisky wird über ein Lossystem verkauft, um allen Interessenten die gleichen Möglichkeiten zum Kauf zu geben. Zur Verlosung der Kaufoptionen können Sie sich hier anmelden (Sie müssen dazu einen Account auf der Seite besitzen oder einrichten), der Whisky kostet dann 250 Pfund plus Porto.

Was bietet der „The Luggy Bonnet“ (benannt nach der klassischen Kopfbedeckung)? Dazu zitieren wir die Seite von The Macallan:

The allure of this captivating Single Malt whisky features a rich aroma of dates and fresh figs that make way to sweet raisin, mingled with a warming ginger and wood spice. The whisky is inspired by the iconic advert and brings this memorable campaign to life once again.