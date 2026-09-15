Mario Rudolf wechselt zur Brauerei Haberstumpf

Mario Rudolf, der im April seinen Abschied von St. Kilian zum Juli ankündigte, hat eine neue Herausforderung und Anstellung gefunden.Vom unterfränkischen Rüdenau wechselt er ins oberfränkische Trebgast, dort hat Rudolf am Dienstag seinen ersten Arbeitstag bei der Brauerei Haberstumpf angetreten, wie die Frankenpost in ihrem Artikel hinter einer Bezahlschranke berichtet.

Der erste Kontakt zwischen Rudolf und Haberstumpf liegt lange zurück. Im Jahr 2020 begann die Brauerei, die 2031 ihr 500-jähriges Bestehen feiert, aus einem eigens hergestellten Biersud Whisky brennen zu lassen. Und Mario Rudolf beaufsichtigte damals bei St. Kilian den ersten Brand dieses Haberstumpf-Suds. Inzwischen verfügt Haberstumpf über drei Jahrgänge ihres eigenen Whiskys. Und dieser soll wohl jetzt auch in abshebarer Zeit entwickelt und präsentiert werden.

Ohne Bezahlschranke können Sie auf Whiskexperts die folgende Pressemitteilung der Brauerei Haberstumpf lesen, die wir abenfalls erhalten haben.

Und Mario Rudolf wünschen wir ganz herzlich Viel Erfolg und Freude bei seiner neuen Tätigkeit:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Noch viel vor: Haberstumpf verstärkt sich mit Betriebsleiter und peilt Whisky als neuen Geschäftsbereich an

Trebgast, 15.09.2026 | Die Brauerei Haberstumpf GmbH wächst. Nun wurde Mario Rudolf als Betriebsleiter verpflichtet. Neben dem weiteren Ausbau der Traditionsbrauerei wird er den Bereich „Whisky“ vorantreiben.

Im Jahr 2026 haben sich die Geschäfte bei der Brauerei Haberstumpf sehr gut entwickelt. Um das weitere Wachstum sowie neue Unternehmensbereiche bestmöglich zu gestalten, hat das Unternehmen aus der Förtsch-Gruppe für den Standort in Trebgast einen Betriebsleiter eingestellt.

„Die Brauerei hat sich in den letzten Monaten sehr gut entwickelt. Mit der Einstellung eines Betriebsleiters gehen wir nun den nächsten Schritt in Richtung auf unser rundes Jubiläum in wenigen Jahren“, so Bernd Förtsch, der Eigentümer der Brauerei, die im Jahr 2031 ihren 500. Geburtstag feiert.

Mario Rudolf ist Braumeister, hat Brauwesen in Weihenstephan studiert und in verschiedenen Brauereien in verantwortungsvollen Positionen gearbeitet. In den letzten elf Jahren gehörte er zum Führungsteam der Destillerie St. Kilian.

Dieser Teil seiner Biografie war für die Haberstumpf-Mannschaft besonders interessant. Bereits 2020 begannen die Trebgaster damit, aus ihrem Biersud Whisky brennen zu lassen, der seitdem in Eichenfässern reift. Nun sollen erste Abfüllungen der Öffentlichkeit präsentiert werden – immerhin bereits stolze sechs Jahre alt.

„Mit Mario Rudolf haben wir nicht nur einen erfahrenen Betriebsleiter für die Brauerei gewinnen können, wir haben nun für unser zukünftiges Geschäftsfeld ,Whisky‘ auch einen der renommiertesten Namen der deutschen Szene in unserem Team“, so Haberstumpf-Geschäftsführer Sebastian Grebe.

Nette Anekdote am Rande: Der erste Haberstumpf-Whisky wurde vor sechs Jahren bei St. Kilian gebrannt. Dort damals verantwortlich: Mario Rudolf.

Der sagt dazu:

„Haberstumpf ist eine kleine, handwerkliche Brauerei, die noch viel vorhat. Dass zusätzlich auch das Thema ,Whisky‘ noch eine Rolle spielen wird, ist die Sahne auf dem Kuchen. Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe.“

Über die Brauerei Haberstumpf GmbH

Im Jahr 1531 wird die Brauerei Haberstumpf erstmals erwähnt. Im oberfränkischen Trebgast entstehen seitdem handwerklich gebraute Bierspezialitäten. Im Jahr 2019 wurde sie von Bernd Förtsch erworben und modernisiert und ist seitdem Teil der Förtsch-Gruppe.

www.brauereihaberstumpf.de