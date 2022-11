Die Westküsten-Brennerei Ardnamurchan hat ihr neues Cask Strength Official Bottling in die Märkte verteilt, und in Deutschland hat der Importeur, die Rolf Kaspar GmbH, den Rollout an die Händler nahezu beendet. Der Ardnamurchan AD / 09.22 Cask Strength Official Bottling peated, 58,4% vol. ist also im Fachhandel erhältlich, und was diese neue Abfüllung anders macht als die 02.22 CS, das können Sie hier nachlesen – und dann beim Händler Ihres Vertrauens erwerben:

Neu: Ardnamurchan AD / 09.22 Cask Strength Official Bottling peated, 58,4% vol.

Ab dieser Woche trifft der Ardnamurchan Ardnamurchan AD / 09.22 Cask Strength Official Bottling peated, 58,4%vol. bei den deutschen Fachhändlern ein bzw. ist bereits eingetroffen. Der UVP beträgt69,95EUR.

Ardnamurchan AD / 09.22 Cask Strength Official Bottling peated, 58,4%vol.

Anders als beim normalen Standard wurde deutlich mehr peated Spirit und ein höherer Anteil an ex Bourbon Fässern verwendet – dadurch zeigt sich noch deutlicher der maritime Küstencharakter der Brennerei. Im Vergleich zu der ersten Abfüllung AD / 02.22 CS wurden dieses mal ein paar ex Sherry-Fässer mehr verwendet. Geschmacklich ist diese Abfüllung dadurch weicher, runder mit etwas mehr Süße. Die genaue Zusammensetzung erfahren Sie über den QR-Code auf der Rückseite- jede Flasche ist über Blockchain-Technology bis zum Lagerhaus und den Fässern zurückverfolgbar.

Weitere Details zur Abfüllung:

Tasting notes:

Nose : Orchard fruit, smoked cheese, chippy at the

seaside, oyster shells, eucalyptus.

Palate: Cigar box, bonfire embers, butterscotch,

galangal, brine, hay bales.

13,460 bottles worldwide

Blockchain enabled through QR code

94% Peated Spirit/6% Unpeated Spirit

88% Bourbon casks/12% Sherry casks

Unchill filtered, Natural Colour

EVP 69,95EUR inkl. MwSt./0,7l Flasche