Neu bei HaWE Bremen: Glenfarclas Trinity Vintage Series 2014 · Cask Strength

Exklusiv für den Markt in Deutschland lanciert die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft Bremen eine neue Abfüllung der Speyside-Destillerie Glenfarclas. Glenfarclas Trinity Vintage Series „The Dunnage Warehouses Vintage 2014 · Cask Strength“ ist die zweite Abfüllung der Glenfarclas Trinity Vintage Series. Der Vintage 2014 Single Malt, in Fassstärke mit 59,2 % Vol, ungefärbt und ohne Kältefiltrierung abgefüllt, erscheint mit einer UVP von 77,90 €.

Mehr Einzelheiten zu diesem Bottling, dessen Release heute auf der InterWhisky ist, in der Aussendung, die wir vom Importeur und Distributor HaWe Bremen erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Exklusiv für Deutschland: Die zweite Edition der beliebten Glenfarclas Serie – The Trinity Vintage Series

Lang erwartet und ein besonderer Start in 100 % Sherry Casks sowie der neuen Hefesorte der ikonischen Glenfarclas Brennerei – Glenfarclas Trinity Vintage Series „The Dunnage Warehouses Vintage 2014 · Cask Strength“. Mit der erfolgreichen Premiere der Glenfarclas Trinity Vintage Series und der positiven Resonanz zur ersten Auflage „The Sherry Casks“, stellen wir nun gemeinsam mit Glenfarclas als Fortsetzung No. 2 die Cask Strength Edition vor.

Die zweite Edition der Trinity Vintage Series hebt die traditionelle Reifung in den altehrwürdigen Dunnage Warehouses der Destillerie hervor. Das Ergebnis ist ein Premium Vintage 2014 Single Malt Scotch Whisky, abgefüllt in Fassstärke mit 59,2 % Vol, ungefärbt und ohne Kältefiltrierung, mit dunkler Schokolade im Vordergrund, einer reichhaltigen wärmenden Würze sowie intensiv ausgeprägten Sherry-Aromen, die mit der kräftigen Fassstärke harmonieren. Der UVP beträgt 77,90 €.

Über die Dunnage Warehouses: Die Türen der Dunnage-Lagerhäuser sind im strahlenden Rot gehalten und in der Whiskyindustrie weltbekannt. Hinter diesen ikonischen roten Türen reifen die Fässer über Jahrzehnte hinweg. Die traditionellen Dunnage Warehouses zeichnen sich durch dicke Steinmauern, Erdböden und niedrige Schieferdächer aus, die es ermöglichen die Temperaturen konstant zu halten. Hier werden nur drei Fässer übereinander gelagert, was dazu beiträgt, den Verdunstungsgrad nahezu konstant zu halten – ein entscheidender und wichtiger Faktor für die hohe Qualität von Glenfarclas.