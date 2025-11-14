In Leipzig findet gerade das Whisky Weekend statt, und Tilo Schnabel aka The Caskhound ist dort mit einem Benrinnes als Messeabfüllung vertreten. Der 11 Jahre alte Single Malt aus einem australischen Rotwein-Barrique (Komplettreifung) ist dort in einer Kleinstauflage von 20 Flaschen verfügbar.

Hier alles Wissenswerte dazu:

Speyside meets Down Under:

THE CASKHOUND präsentiert limitierte Messeabfüllung auf dem WHISKY WEEKEND LEIPZIG

Wenn in Leipzig am 14. und 15. November 2025 beim WHISKY WEEKEND wieder die Gläser klingen, darf Tilo Schnabel alias THE CASKHOUND natürlich nicht fehlen! In der einzigartigen Atmosphäre der Eventhalle DA CAPO, wo glänzende Oldtimer auf feine Tropfen treffen, schenkt Tilo aus, fachsimpelt und bringt natürlich auch ordentlich Stoff mit.

Tilo schätzt gerade kleinere, persönliche Whiskymessen wie diese, bei denen man noch Zeit für echte Gespräche und gemeinsame Drams hat – und hat dem WHISKY WEEKEND LEIPZIG daher etwas Besonderes aus seinem Fassfundus spendiert. Neben einer Auswahl spannender Abfüllungen und vielen exklusiven Neuheiten zaubert die legendäre Whiskyspürnase den Messebesuchern ein streng limitiertes MESSE BOTTLING ins Glas, das Whiskykenner wie neugierige Genießer begeistern wird: ein 11 Jahre alter BENRINNES, komplett gereift im seltenen Australian Red Wine Barrique!

Fassstark, fruchtig, fabelhaft: BENRINNES Australian Red Wine Cask Matured

Nur 20 Flaschen gibt’s von unserem Messerelease – und die sind definitiv zum Trinken, nicht fürs Regal!

Der Speyside Klassiker BENRINNES, von Kennerngeschätzt für seine kräftige, malzige Tiefe, zeigt sich hier mit 56,2 % Vol. von seiner vollen, ungebremsten Seite. Das Australian Red Wine Barrique hat nach über einem Jahrzehnt Reifung ordentlich Spuren hinterlassen: In der Nase jede Menge Würze, Sandelholz, rote Trauben, Quittengelee, Himbeeren und ein Hauch Vanille – dazu etwas Harz, Tabak und florale Noten. Am Gaumen weich und samtig, trotzdem intensiv – mit reifer Aprikose, dunklen Beeren, Rotweinnoten, Bitterschokolade und etwas Karamell. Der Abgang ist lang, warm und angenehm trocken, mit Kakao, getrockneten Beeren, Zimt, Leder und feiner Eichenwürze. Ein kraftvoller, vielschichtiger Dram mit fruchtigem Wumms – da heißt es zuschlagen!

WHISKY WEEKEND LEIPZIG – MESSE BOTTLING: BENRINNES

Speyside Single Malt Scotch Whisky

11 Jahre alt (Distilled: 15/09/2014

Bottled: 22/09/2025)

56,2 % vol.

Matured in an Australian Red Wine Barrique

Non Chillfiltered

Natural Color

Cask Strength

Auflage: 20 Flaschen à 0,5 l

Messepreis: 45,00 Euro

Beim CASKHOUND fließen Neugier und Leidenschaft direkt ins Glas: Wenn Tilo Schnabel einschenkt, entstehen Gespräche, Lachen und echte Begegnungen unter Whiskyfreunden. Wer besondere Tropfen zu ehrlichen Preisen sucht, sollte hier unbedingt vorbeischauen.

Neugierig auf mehr? Eine Liste unserer Handelspartner finden Sie in unserem Shop unter www.thecaskhound.de