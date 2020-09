Neu: Bladnoch 14yo Oloroso Sherry Cask Matured

Auf dem Weg in den Handel oder bereits dort eingetroffen ist eine neue Abfüllung der Destillerie Bladnoch aus den schottischen Lowlands – der Bladnoch 14yo Oloroso Sherry Cask Matured. Abgefüllt wurde er mit 46,7% vol., und er lagerte – wie der Name schon sagt – während der gesamten Reifezeit von 14 Jahren in Oloroso Sherry Casks aus Spanien. Dementsprechend deutlich sind auch die durch die Sherrylagerung hervorgerufenen Noten.

Vom Master Distiller der 1817 gegründeten Brennerei, Dr. Nick Savage, ehemals bei Macallan, wird der Bladnoch 14yo Oloroso Sherry Cask Matured geschmacklich wie folgt beschrieben:

NOSE: Wood spices, rich raisins and sultanas with a hint of orange peel and chocolate.

PALATE: Raisins, dried fruits, rich fruit

cake with sweet cinnamon and chocolate. FINISH: Rich and long with a slight dryness.