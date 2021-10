Neu: Tomatin 1978, die fünfte Abfüllung aus der Warehouse 6 Collection

Die ersten fünf Abfüllungen der Warehouse 6 Collection, die Jahrgänge 1971, 72, 75 und 77, erhalten nun einen weiteren Begleiter, den Tomatin 1978. Dabei handelt es sich um einen 42 Jahre alten Single Malt, der aus zwei Fässern (Fass 49541 und 49542) komponiert wurde, die nach 30 Jahren Reifung für weiter 12 Jahre in Oloroso Sherryfässer transferiert wurden, um dort noch ein intensives Finishing zu erhalten.

Entstanden ist ein Single Malt, abgefüllt mit 47% vol., der schon vor seinem offiziellen Releasedatum mit einer hohen Auszeichnung bei der diesjährigen ISWC, nämlich Gold Outstanding, ausgezeichnet wurde. Bewertet wurde er von den Juroren dort mit hervorragenden 98 Punkten.

Sein Geschmack wird von Master Distiller Graham Eunson wie folgt beschrieben:

Aromas of stewed fruits, dark maple syrup and bursts of orange peel and bergamot, meeting soft flavours of dark chocolate, warming spices and salted caramel before a long, silky finish