Neu: Tomatin The Cognac Edition

Nach The Monbazillac Edition, The Sauternes Edition und The Rivesaltes Edition erscheint nun in der French Collection Serie als vierter und zugleich auch letzter Teil The Cognac Edition. Der 12 Jahre alte Single Malt Scotch Whisky wurde 16. Mai 2008 destilliert und reifte in ‚traditionellen‘ Eichenfässern. Am 29. November 2018 wurde er in Cognac-Fässer umgefüllt, bis der Single Malt dann am 29. März 2021 mit 46% Vol., ungefärbt und ohne Kühlfiltrierung in die Flaschen kam.

Tomatin The Cognac Edition soll in der Nase Noten von frischem Obst, Lavendel und schottischem Heidekraut liefern. Am Gaumen folgen Noten von Cranberry, Orangenschale, Rosenwasser, Gewürzen, Earl Grey Tee und pochierten Birnen. Die Abfüllung ist ab sofort mit einer UVP von 65,00 € im Onlineshop der Brennerei (dann allerdings plus Versandkosten) und im Fachhandel erhältlich.